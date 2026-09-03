Flygresenärer på tre olika flygplatser vill surfa gratis och skrev in sina personuppgifter. Nu sprids uppgifterna på nätet och har föranlett varningar från myndigheter.
Använde offentligt wifi på flygplats – nu delas personuppgifterna bland kriminella
Personuppgifter om närmare nio miljoner människor har publicerats på nätet.
Det kommer efter omfattande cyberattack mot tre brittiska flygplatser, nämligen Manchester, London Stansted och East Midlands, som Dagens PS har skrivit om förut.
Hackarna försökte pressa flygplatskoncernen på en lösensumma, men fick enligt uppgifterna inte betalt.
Nästan nio miljoner drabbade
Nu har den stulna informationen gjorts tillgänglig för andra kriminella, vilket ökar risken för bedrägerier och nya cyberattacker mot de drabbade, skriver BBC.
Bland uppgifterna finns kontaktinformation, adresser, postnummer och registreringsnummer för fordon.
Angriparna verkar även ha kommit åt databaser med information kopplad till flygplatsernas wifi och parkeringstjänster.
En analys av det publicerade materialet visar att det bland annat innehåller e-postadresser, telefonnummer, adresser, registreringsnummer, köphistorik och information om de enheter som använts för att surfa.
Totalt rör det sig om omkring 8,7 miljoner personer.
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Har vidtagit åtgärder
Säkerhetsexperter varnar för att uppgifterna kan användas i riktade bedrägerier.
Informationen kan göra det möjligt för bedragare att kontakta offer och hänvisa till detaljer som telefonnummer, bilens registreringsnummer eller tidigare köp för att framstå som trovärdiga.
Uppgifterna kan också innebära en säkerhetsrisk för personer som är känsliga för att deras rörelser blir kända.
Materialet uppges innehålla både historisk information om var människor befunnit sig och uppgifter om planerade framtida resor.
MAG uppger att man har vidtagit åtgärder för att skydda kunderna och kontaktat de personer som berörs.
Även resenärer med kommande bokningar ska ha kontaktats och erbjudits ytterligare stöd. Bolaget samarbetar med myndigheter och externa cybersäkerhetsexperter.
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Ligger på ”vanliga” internet
Enligt MAG har attacken inte inneburit någon risk för passagerarnas fysiska säkerhet på flygplatserna.
Det ovanliga är att hackarnas webbplats ligger på det öppna internet och inte på darknet, vilket gör det betydligt enklare för andra personer att komma åt den stulna informationen.
Experter rekommenderar drabbade att vara särskilt vaksamma mot misstänkta mejl, sms och telefonsamtal.
Det är också viktigt att kontrollera bankkonton och kreditupplysningar, använda starka och unika lösenord samt aktivera flerfaktorsautentisering.
Myndigheter avråder samtidigt generellt från att betala lösensummor till cyberkriminella, eftersom betalningar kan bidra till att finansiera och upprätthålla hackergruppernas verksamhet.
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