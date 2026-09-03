Använde offentligt wifi på flygplats – nu delas personuppgifterna bland kriminella

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Hackarna försökte pressa flygplatskoncernen på en lösensumma, men fick enligt uppgifterna inte betalt.

Nästan nio miljoner drabbade

Nu har den stulna informationen gjorts tillgänglig för andra kriminella, vilket ökar risken för bedrägerier och nya cyberattacker mot de drabbade, skriver BBC.

Bland uppgifterna finns kontaktinformation, adresser, postnummer och registreringsnummer för fordon.

Angriparna verkar även ha kommit åt databaser med information kopplad till flygplatsernas wifi och parkeringstjänster.

En analys av det publicerade materialet visar att det bland annat innehåller e-postadresser, telefonnummer, adresser, registreringsnummer, köphistorik och information om de enheter som använts för att surfa.

Totalt rör det sig om omkring 8,7 miljoner personer.

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