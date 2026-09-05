Räntechock hotar världen i obligationskrisen – så drabbar det dig

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Den amerikanska staten betalar runt 1 000 miljarder dollar årligen bara i ränta på grund av de skenande lånekostnaderna.

I Japan, känt som världens billigaste långivare, har ändrat kurs och betalar nu marknadsränta för sitt eget kapital och samtidigt slår det mot USA, som lånat mest pengar av alla stater från Japan.

I sammanhanget kan nämnas att den japanska tioåringen i onsdags noterade den högsta nivån på ett decennium.

Icke desto mindre viktigt är att Japan äger amerikanska statspapper för 1 120 miljarder dollar och är enormt skuldtyngda USA:s största utländska finansiär.

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Extremt höga skulder i världen

När det gäller den globala skuldsättningen, med betoning på USA, växer oron bland experter med betoning på statsobligationer och räntor.

”Skuldnivåerna runt om i världen ligger på skyhöga nivåer och fortsätter att stiga. Jag ser ingen politisk vilja att ta itu med det någonstans. Det tycker jag är ett problem”, säger en investeringschef och konstaterar att priset på pengar nu stiger.

CNBC konstaterar räntekostnaderna sticker i väg när förfallna skulder ska refinansieras. Dessutom till ännu högre räntor.

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