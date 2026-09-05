Historiens största notering värd 19 000 miljarder kommer landa i din globalfond

Siffran kommer från ägarna, inte från ledningen

Beloppet 2 biljoner dollar kommer från Anthropics investerare. Ledningen har inte satt något värderingsmål, inte ens i interna samtal, enligt Bloomberg.

Avståndet är stort. Series H stängde den 28 maj på 65 miljarder dollar och en värdering på 965 miljarder, nivån där bolaget passerade rivalen OpenAI. Vägen till 2 biljoner kräver mer än en dubbling på fem månader.

Intäkterna rör sig åt rätt håll. Årstakten låg på 47 miljarder dollar i maj och passerade 65 miljarder i augusti. Källor till Reuters uppger att den interna prognosen pekar mot 190 till 200 miljarder dollar 2028, en plan att femdubbla intäkterna till 2028 som bolaget själv inte kommenterat.

Så stor är summan

Drygt 19 000 miljarder kronor är mer än hela Stockholmsbörsen. Det svenska börsvärdet låg på 13 516 miljarder kronor under första halvåret 2026. Anthropic ensamt skulle väga omkring 1,4 gånger den svenska börsen.

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Jämförelsen med SpaceX kräver eftertanke. SpaceX prissattes i juni till en värdering på 1,77 biljoner dollar och tog in 75 miljarder. Det är rekordet mätt i pengar.

Hur mycket Anthropic tänker ta in är ännu inte känt vilket gör att jämförelsen haltar.

Två regelverk, två olika svar

De flesta svenskar äger inte enskilda aktier. De äger globalfonder, och till största delen indexfonder.

S&P Dow Jones Indices avvisade den 4 juni sitt eget förslag om snabbspår för megabolag. Kravet på tolv månaders handel och fyra kvartal med positivt GAAP-resultat står kvar.

Anthropic går med förlust och siktar på positivt kassaflöde först 2027. In i S&P 500 kommer bolaget därför inte på flera år.

MSCI gör tvärtom. Snabbspåret för stora noteringar har funnits sedan 2007 och tar in bolaget vid stängning på tionde handelsdagen.

Det är MSCI World och MSCI ACWI som svenska globalfonder följer, bland dem Avanza Global, Länsförsäkringar Global Index och SPP Global.

Free float avgör hur mycket du får

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Positionens storlek bestäms inte av 2 biljoner dollar utan av hur stor andel som säljs ut. MSCI viktar på fritt handlad andel. Säljs 5 till 10 procent blir vikten en bråkdel av rubriksiffran.

Koncentrationen är ändå frågan. De tio största bolagen i MSCI World vägde 26,6 procent den 31 augusti. Nvidia står för 5,56 procent, Apple för 5,07 och Microsoft för 3,90. Amerikanska bolag utgör 72 procent av indexet.

SpaceX visar vad som kan hända. Aktien prissattes till 135 dollar i juni, stängde första dagen på 161 och toppade på 225,64. I augusti bottnade den på 104,83, under noteringskursen. Nu handlas den runt 148.

Anthropic har själv avrått småsparare från oreglerade aktieköp inför noteringen.

För långsiktiga sparare är det inget skäl att sälja, men det är bra att ha koll på innehavet i sina fonder.