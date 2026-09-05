Obetalda fakturor drabbar företagen – men bankernas kreditförluster är rekordlåga

Paradoxen är uppenbar och särskilt byggbranschen i Spanien uppges vara pressad av eskalerande kostnader där betalningsvillkoren fortsätter att överskrida gränsen för vad som är lagligt.

Enligt den spanska dagstidningen Cinco Días, som hänvisar till Spaniens centralbank, har företagens förfallna lån till bankerna minskat med 22,7 procent sedan 2013. Siffran uppgår i dag till endast 3,14 procent.

Sex av tio företag drabbade

Den positiva utvecklingen överskuggas emellertid av en låg betalvilja företagen emellan. En studie som presenterades i slutet av juli, och som refereras i artikeln, visar att 60 procent av de spanska företagen är drabbade av sena betalningar.

Detta har resulterat i en total intäktsförlust på 48 procent, som i sin tur uppges öka de finansiella kostnaderna i 23 procent av fallen.

För 8,1 procent de berörda företagen har det inneburit att deras affärskontinuitet är äventyrad, framgår det.