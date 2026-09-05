Medan bankerna noterar kraftigt minskade kreditförluster skenar företagens obetalda kundfordringar. Det är en motsägelsefull utveckling.
Obetalda fakturor drabbar företagen – men bankernas kreditförluster är rekordlåga
Sex av tio spanska företag får inte betalt av sina kunder, det vill säga andra företag Däremot sköter företagen sina betalningar för banklån exemplariskt.
Paradoxen är uppenbar och särskilt byggbranschen i Spanien uppges vara pressad av eskalerande kostnader där betalningsvillkoren fortsätter att överskrida gränsen för vad som är lagligt.
Enligt den spanska dagstidningen Cinco Días, som hänvisar till Spaniens centralbank, har företagens förfallna lån till bankerna minskat med 22,7 procent sedan 2013. Siffran uppgår i dag till endast 3,14 procent.
Sex av tio företag drabbade
Den positiva utvecklingen överskuggas emellertid av en låg betalvilja företagen emellan. En studie som presenterades i slutet av juli, och som refereras i artikeln, visar att 60 procent av de spanska företagen är drabbade av sena betalningar.
Detta har resulterat i en total intäktsförlust på 48 procent, som i sin tur uppges öka de finansiella kostnaderna i 23 procent av fallen.
För 8,1 procent de berörda företagen har det inneburit att deras affärskontinuitet är äventyrad, framgår det.
Byggföretag särskilt utsatta
Företag inom den spanska byggsektorn är i hög grad exponerade mot problemet med stigande kostnader och stod enligt en rapport i juni för 16,1 procent av företagens konkursförfaranden, den högsta högsta andelen efter detaljhandeln.
Francisco Rodríguez, chef för finansiella studier på Funcas, förklarar att när ett företag tampas med kassaflödesproblem har företagets skyldigheter mot banken första prioritet. Detta för att skydda en fortsatt finansiering.
Fakturor till andra kunder, som exempelvis leverantörer, kommer i andra hand.
Det här är en tydlig paradox
Och även om företag säljer mer kan det brottas med svårigheter som slår mot kassaflödet. Paradoxen blir än mer tydlig när kostnaderna ökar snabbare och marginalerna krymper.
Experten anser att det viktiga är att ta reda på det rör sig om ett rörelsekapitalproblem som har orsakats av högre kostnader och längre betalningsvillkor, eller om det handlar om en ekonomisk försämring på bredare front.
Svenska banker är välmående
Även svenska kredit- och inkassomarknaden uppvisar en paradoxal utveckling där inkassobolagens skuldberg fortsätter att växa dramatiskt, samtidigt som svenska banker rapporterar extremt låga kreditförluster.
Denna dynamik förklaras av förändrade beteenden kring betalvilja samt bankernas ökade riskmedvetenhet.
Vid sidan av ett högt antal svenska företagskonkurser har våra banker de lägsta kreditförlusterna i Europa. I snitt runt 0,06 procent.
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Varning: Inte ett friskt mönster
Analytiker har varnat för att bankernas extremt låga kreditförluster speglar en överdriven försiktighet. När bankerna helt stänger kranen för svagare företag dämpar det tillväxten i ekonomin, vilket har kallats för ett ”inte helt friskt beteende”.
När det gäller relationer mellan företag (B2B) syns en tydlig förändring i hur fakturor hanteras. Begreppet ”minskad betalvilja” handlar i praktiken snarare om strategisk likviditetshantering och förändrade prioriteringar.
- Leverantörer som räntefria banker: Företag väljer i allt högre utsträckning att medvetet dra ut på betalningstider till sina leverantörer. Istället för att ta dyra banklån utnyttjar man leverantörskrediter som en billigare finansieringskälla.
- Ökade inkassokrav inom B2B: Eftersom den kommersiella betalviljan (att betala på förfallodagen) har sjunkit, tvingas företag skicka sina företagskunder till inkasso snabbare för att säkra det egna kassaflödet.
- Tuffare prioritering: Företag i ekonomisk press prioriterar kritiska utgifter (som löner, hyra och bankräntor) medan mindre leverantörer får vänta, vilket syns i statistiken över obetalda fakturor i näringslivet.
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