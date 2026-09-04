Tjänade 65 miljoner på pandemin – drunknar nu i skulder

En struken skuld hjälper inte kassaflödet

Vid halvårsskiftet hade Pallas Air 287 000 euro, cirka 3,1 miljoner kronor, i likvida medel och en nettoskuld på 8,6 miljoner euro, cirka 95,4 miljoner kronor. Soliditeten låg på minus 229,5 procent.

Omsättningen föll 39,4 procent till 2,0 miljoner euro, enligt halvårsrapporten, motsvarande 22,2 miljoner kronor. En kontokredit på lika mycket pengar förföll den 21 mars 2025, och fordringarna från garantibetalaren och den ursprungliga borgenären ligger nu som pågående utsökningsärenden.

Genano Group Oy:s lån på 1,8 miljoner euro, cirka 19,9 miljoner kronor, har förfallit, och bolaget skriver själv att det finns väsentlig osäkerhet kring förmågan att fortsätta verksamheten, enligt samma rapport. Koncernen har omkring 1 100 finländska aktieägare, enligt Yle.

Så påverkas svenska sparare

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Senaste betalkurs var 0,50 euro den 4 september och på Avanza syns en informationsruta för aktien som säger:

Detta värdepapper är noterat på Nasdaqs lista för illikvida aktier. Handeln sker således endast vid auktioner.

Mönstret känns igen från Stockholm och Oslo, där svenska sparare via Nordnet och Avanza sitter i bolag med samma riskprofil, som Dagens PS har beskrivit.

PS analys

För 2025 var omsättningen 6,8 miljoner euro och rörelseresultatet före avskrivningar minus 4,6 miljoner. Rörelseresultatet landade totalt på minus 9,8 miljoner, enligt halvårsrapportens jämförelsetal.

Gapet på drygt fem miljoner är avskrivningar och nedskrivningar. Halvårsrapporten kommenteras dessutom av styrelseordföranden Mikael Rentto, inte av en vd:n.

En process mot en tidigare vd kan i bästa fall reparera eget kapital på sikt, men den betalar ingen förfallen faktura. Utan nytt kapital före årsskiftet är utgången i Hongkong klart osäker.

En struken skuldpost frigör dessutom noll euro i fritt kassaflöde. Den städar balansräkningen, medan det är de förfallna lånen som avgör om koncernen finns kvar om tolv månader.

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