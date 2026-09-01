AI-jätten Anthropic, som står bakom chatboten Claude, kan tvingas betala ett smärtsamt högt skadestånd när mäktiga musikjättar nu har stämt företaget.
Musikjättar stämmer Anthropic för stöld av tiotusentals låtar
Sony Music Publishing och Warner Chappell anser att Anthropic har gjort sig skyldig till missbruk av upphovsrätten till artister, låtskrivare och kompositörer och kräver nu företaget på skadestånd.
Enligt de mäktiga musikförlagen har Anthropic ”stulit” tiotusentals musikaliska verk, minst 20 000, enligt skadeståndskravet som kan uppgå till miljarder dollar.
Beloppen som nämns är baserat på ett krav på upp till 150 000 dollar per intrång i upphovsrätten, och ytterligare 25 000 dollar för varje fall där verken används.
Det här kan bli dyrt för AI-bjässen
”Kompositionerna inkluderar Mariah Careys All I Want for Christmas is You, Ain’t No Mountain High Enough, ursprungligen framförd av Marvin Gaye och Tammi Terrell, och Survivors Eye of the Tiger”, berättar brittiska The Guardian, som rapporterar om stämningen mot den amerikanska och högt värderade AI-jätten som planerar en historisk börsnotering i stil med rekordintroduktionen på Wall Street av Elon Musks SpaceX, eller till och med större än så.
I skuggan av dessa storslagna planer anklagas Anthropic nu för ”en av de största och mest uppenbara pågående stölderna av immateriella rättigheter i historien”.
Stämningen har, framgår det, lämnats in till en domstol i Kalifornien och riktar sig mot Anthropics vd Dario Amodei samt medgrundaren Benjamin Mann.
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Så påstås upphovsrättsbrottet ha skett
Anthropic, som duon står bakom, påstås ha brutit mot upphovsrättslagen med de musikaliska verken, bland annat genom att ladda ner och reproducera texter till chatbotens Claudes användare.
Det ska röra sig om minst sju miljoner nedladdningar av exemplar av böcker från piratsajter, inklusive texter och noter till låtar som Bon Jovis Livin’ on a Prayer och Leonard Cohens Hallelujah.
Siffrorna uppges komma från ett aktuellt upphovsrättsmål mot Anthropic, som amerikanska författare inlett och där företagets nått en förlikning på 1,5 miljarder dollar.
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Det handlar om låtar från världsartister
Music Business Worldwide var först ut med nyheten om stämningsansökan från musikbjässarna, som hävdar att Anthropic också gjort upphovsrättsintrång mot Mark Ronsons Uptown Funk och Katy Perrys California Gurls.
”Det hävdas också att Anthropic förvärvade kopior av låtar på andra sätt, inklusive genom att skrapa texter från lagliga webbplatser som Musixmatch och LyricFind, och dataset på arkivsajter som Common Crawl. I en annan del av stämningsansökan hävdar utgivarna att Anthropic rensat identifierande information från låtar under bearbetningen av texterna, vilket nekade upphovsrättsinnehavare ”värdefull tillskrivning” till deras verk”, förklarar The Guardian vidare.
I stämningen heter det att Anthropic tillskansat sig obehöriga kopior av musikförlagens verk och därigenom försökt slippa undan licensavgifter för att sedan använda verken i AI-utbildning och utveckling.
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