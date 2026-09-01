Musikjättar stämmer Anthropic för stöld av tiotusentals låtar

Enligt de mäktiga musikförlagen har Anthropic ”stulit” tiotusentals musikaliska verk, minst 20 000, enligt skadeståndskravet som kan uppgå till miljarder dollar.

Beloppen som nämns är baserat på ett krav på upp till 150 000 dollar per intrång i upphovsrätten, och ytterligare 25 000 dollar för varje fall där verken används.

Det här kan bli dyrt för AI-bjässen

”Kompositionerna inkluderar Mariah Careys All I Want for Christmas is You, Ain’t No Mountain High Enough, ursprungligen framförd av Marvin Gaye och Tammi Terrell, och Survivors Eye of the Tiger”, berättar brittiska The Guardian, som rapporterar om stämningen mot den amerikanska och högt värderade AI-jätten som planerar en historisk börsnotering i stil med rekordintroduktionen på Wall Street av Elon Musks SpaceX, eller till och med större än så.

I skuggan av dessa storslagna planer anklagas Anthropic nu för ”en av de största och mest uppenbara pågående stölderna av immateriella rättigheter i historien”.

Stämningen har, framgår det, lämnats in till en domstol i Kalifornien och riktar sig mot Anthropics vd Dario Amodei samt medgrundaren Benjamin Mann.

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