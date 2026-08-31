Storbank vägrar betala 2 077 miljoner till offer för bedrägeri

Konkursförvaltare kallar upplägget en Ponzihärva och har väckt ett krav mot styrelsen, vars tillgångar är frysta.

Enligt konkursförvaltarna användes bolagets relation med banken av säljare för att antyda att pengarna var trygga då Lloyds tog emot pengarna.

Omkring 35 miljoner pund, eller 454,1 miljoner svenska kronor, gick till externa säljare, som lockades med förmåner som en fyra dagar lång supersportbilstur genom Toscana, enligt LBC.

Banken skriver dock till en investerare att den inte kan betrakta detta som en bluff.

Undantaget som banken lutar sig mot

Storbritannien införde den 7 oktober 2024 världens första tvingande ersättningsregler vid så kallat APP-bedrägeri, alltså när någon lurats till att själv godkänna en betalning. Taket är 85 000 pund, cirka 1,1 miljoner kronor, och kostnaden delas hälften var mellan avsändande och mottagande bank.

Regelverket har dock ett uttryckligt undantag då kravet inte gäller civilrättsliga tvister, alltså när kunden betalat en legitim leverantör och är missnöjd med det hen fått, enligt Payment Systems Regulator.

Myndigheten publicerade särskild vägledning för att hjälpa bankerna att dra gränsen, efter att branschen påpekat att den var svår.

Lloyds hävdar alltså inte att offren varit vårdslösa, utan att det inte var ett bedrägeri. Godwinfallet är därmed inget hål i regelverket, utan faller under det undantag regelgivaren själv skrev in.