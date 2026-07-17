Anthropic tar nästa steg mot Wall Street, och prislappen på rätt kompetens säger en del om hur svår resan blir. Grundlönen är satt till 4,1 till 5,8 miljoner kronor.
Anthropic betalar 5,8 miljoner för rätt ord inför börsnotering
Dagens PS har följt Anthropics väg mot börsen sedan i våras, då värderingen mer än fördubblades på några veckor.
AI-bolaget bakom Claude har lagt ut en annons för en director inom investor relations med en grundlön på mellan 425 000 och 600 000 dollar. Nu ska den nyrekryterade bygga bolagets investeringsnarrativ och fungera som brygga mellan storägare och ledning, enligt annonsen.
Uppdraget kommer efter att Kenneth Dorell, tidigare IR-chef på Meta, tog över ansvaret för investor relations i juni. Han rapporterar till finanschefen Krishna Rao, enligt Business Insider.
Att bolaget uttryckligen söker någon som kan förklara ett forskningsdrivet företag för en finansiell publik avslöjar var motståndet finns.
Värderingen landade på 965 miljarder dollar, omkring 9 300 miljarder kronor, i maj, samtidigt som bolaget ännu inte visar vinst, enligt finansieringsrundan som stängdes samma månad.
Så påverkas svenska sparare
Ingen svensk kan köpa aktien i dag, men exponeringen finns ändå. Amazon och Google backar Anthropic, och båda väger tungt i de globala indexfonder som dominerar svenskt fondsparande.
En notering redan i höst kan därför röra vid miljontals svenska pensionskonton utan att spararen aktivt har valt AI-risk. Realtid har beskrivit hur astronomisk värderingen blivit i förhållande till intäkterna.
Varningssignalen syns redan på marknaden. SpaceX noterades i juni och föll i veckan under teckningskursen för första gången.
PS analys
Att Anthropic lägger närmare 6 miljoner kronor på en enda berättare säger allt om var tyngdpunkten ligger inför noteringen. Med utebliven vinst vilar hela kursen på förtroende.
Den stora frågan blir också när bolaget börjar göra vinst och varifrån pengarna hämtas. Om det är abonnemangskunderna så blir det billiga användandet av AI, som vi just nu upplever, snart blott en dröm. Frågan är hur höga priser Anthropic kan sätta, för att investerarna faktiskt fortfarande ska tro på att det finns en betalande marknad stor nog att göra vinst.
Kanske har dessa AI-företag med svindlande värderingar målat in sig i ett hörn. Det återstår att se.
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