Anthropic betalar 5,8 miljoner för rätt ord inför börsnotering

Uppdraget kommer efter att Kenneth Dorell, tidigare IR-chef på Meta, tog över ansvaret för investor relations i juni. Han rapporterar till finanschefen Krishna Rao, enligt Business Insider.

Att bolaget uttryckligen söker någon som kan förklara ett forskningsdrivet företag för en finansiell publik avslöjar var motståndet finns.

Värderingen landade på 965 miljarder dollar, omkring 9 300 miljarder kronor, i maj, samtidigt som bolaget ännu inte visar vinst, enligt finansieringsrundan som stängdes samma månad.

Så påverkas svenska sparare

Ingen svensk kan köpa aktien i dag, men exponeringen finns ändå. Amazon och Google backar Anthropic, och båda väger tungt i de globala indexfonder som dominerar svenskt fondsparande.

En notering redan i höst kan därför röra vid miljontals svenska pensionskonton utan att spararen aktivt har valt AI-risk. Realtid har beskrivit hur astronomisk värderingen blivit i förhållande till intäkterna.

Varningssignalen syns redan på marknaden. SpaceX noterades i juni och föll i veckan under teckningskursen för första gången.