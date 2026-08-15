Anthropic: Så snabbt ska vi femdubbla intäkterna – vågar du tro på det?

Blytunga fall för techaktier

Bankirer och investerare använder multiplar för företagsvärde i förhållande till intäkter baserat på prognoser, konstaterar källorna. Samtidigt har takten i AI lett till nedgångar i många techbolag de senaste månaderna, däribland i flera aktier i techbolag jämförbara med Anthropic.

Inför Elon Musks SpaceX:s historiska börsnotering i juni i år sträckte sig prognoserna ända in i 2029.

Så Anthropic är inte det första företaget i den hajpade sektorn som höjt ribban långt ovan molnen.

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Värderingarna tål att granskas

Men metoden för prognossättningen är ifrågasatt i ljuset av att AI-företagen står under enorm press med skenande utgifter för datorkraft, modellutbildning och rekrytering.

Investerarna är emellertid optimistiska och tror att Anthropics tillväxt tar fart med besked och att intäkterna ökar snabbare än kostnaderna, vilket leder till expansion av marginalerna.

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Anthropic lägger locket på

Anthropic har inte kommenterat Reuters uppgifter.

I dagsläget uppges Palantir vara en av de dyraste aktierna på Wall Street med en värdering på 53 gånger årets förväntade intäkter.

SpaceX och Cloudflare handlas, enligt data från LSEG, båda till 41,6 gånger sina förväntade intäkter.

Det ska sägas att Anthropics intäkter i slutet av 2025 var cirka 9 miljarder dollar, enligt företaget, och att intäkterna i dag överstiger 47 miljarder dollar.

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Så tänker Wall Streets aktörer

”Företaget har sagt att dess intäktstakt ökade mer än tiofaldigt årligen under vart och ett av de tre åren fram till början av 2026”, skriver Reuters och konstaterar att AI-bjässen uppgett att intäktstakten ökat mer än tiofaldigt varje år de senaste tre åren fram till början av 2026.

Detta är också skälet till, framgår det, att investerarna är villiga att blicka framåt till 2028 när de tillämpar sin intäktsmultipel.

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