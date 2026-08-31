Avanza lanserar automatiserad aktieförvaltning för sina rikaste kunder och utmanar storbankernas diskretionära förvaltning, en marknad värd omkring 1 000 miljarder kronor. Frågan är om algoritmen klarar det förvaltare sällan lyckas med, att slå index efter avgifter.
Avanza jagar de rikaste 1 000 miljarder – AI ska ta över förvaltning
Nätbanken Avanza släpper nu tjänsten Sigma till sina private banking-kunder, rapporterar Dagens industri. En algoritm fattar investeringsbesluten och gör direktinvesteringar i aktier utifrån kundens valda strategi. Varje kund får en egen portfölj, i stället för att pengarna läggs i en gemensam fond.
”Det här är unikt. Jag har tillbringat mycket tid med att hitta något liknande men inte lyckats”, säger Jacob Smith, chef för Avanzas private banking, till DI.
Tekniken kommer från fondroboten Sigmastocks, som Avanza köpte i december 2024 för 21,1 miljoner kronor.
Strategin beskrivs som forskningsbaserad, algoritmen analyserar miljontals datapunkter och gör en större ombalansering på årsbasis. Tjänsten har byggts med ett fåtal kunder sedan i januari och förvaltade 100 miljoner kronor vid halvårsskiftet.
Attack mot storbankernas dolda avgifter
Måltavlan är tydlig. Den traditionella diskretionära förvaltningen, som i dag framför allt ligger hos storbankerna, präglas enligt Smith av dolda avgifter, höga kostnader och låg transparens. Avanza Sigma tar 0,55 till 0,85 procent i avgift, med en miljon kronor som lägsta investering.
Private banking är ett av Avanzas snabbast växande områden. Vid utgången av juni hade privatbanken drygt 47 000 kunder, en ökning med 22 procent på ett år, och sparkapitalet steg 30 procent till drygt 490 miljarder kronor.
Statistiken talar emot AIs aktiva förvaltning
Den som hoppas att en algoritm ska slå marknaden får dock svårt att hitta stöd i statistiken. Över tio år är det bara 13 procent av USA:s aktivt förvaltade fonder som slår sina passiva motsvarigheter.
I Europa misslyckades tre av fyra aktiva aktiefonder med att slå sitt index, och nio av tio över tio år, enligt S&P Globals SPIVA-mätning.
Maskinerna har hittills inte knäckt koden heller. Den AI-drivna amerikanska fonden AIEQ har avkastat cirka 10 procent per år sedan starten 2017 och släpar efter S&P 500.
När forskare vid Edinburgh, UCLA och Oxford testade AI-agenter på 20 års börsdata vann enkel köp-och-behåll-strategi i samtliga fyra aktieurval.
Enklare fondrobotar som Lysa löser problemet genom att inte ens försöka, de paketerar indexfonder till låg avgift.
Smith bemöter kritiken att modellen inte prövats i en kraftig nedgång med att den stresstestats och följer strategin disciplinerat. Avanzas verkliga argument vilar dock mindre på överavkastning och mer på pris och transparens.
Avgiften är flera gånger högre än en global indexfond, men en bråkdel av storbankernas. Lyckas banken flytta ens en liten del av de tusen miljarderna blir lanseringen en framgång, oavsett om algoritmen slår index eller inte.
Faktaruta: Avanza Sigma
- Automatiserad diskretionär förvaltning med direktägda aktier, egen portfölj per kund
- Avgift 0,55–0,85 procent inom kapitalförsäkring
- Minsta investering 1 miljon kronor, kräver private banking (3 miljoner i sparkapital)
- Förvaltat kapital vid halvårsskiftet: 100 miljoner kronor