Avanza jagar de rikaste 1 000 miljarder – AI ska ta över förvaltning

”Det här är unikt. Jag har tillbringat mycket tid med att hitta något liknande men inte lyckats”, säger Jacob Smith, chef för Avanzas private banking, till DI.

Tekniken kommer från fondroboten Sigmastocks, som Avanza köpte i december 2024 för 21,1 miljoner kronor.

Strategin beskrivs som forskningsbaserad, algoritmen analyserar miljontals datapunkter och gör en större ombalansering på årsbasis. Tjänsten har byggts med ett fåtal kunder sedan i januari och förvaltade 100 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Attack mot storbankernas dolda avgifter

Måltavlan är tydlig. Den traditionella diskretionära förvaltningen, som i dag framför allt ligger hos storbankerna, präglas enligt Smith av dolda avgifter, höga kostnader och låg transparens. Avanza Sigma tar 0,55 till 0,85 procent i avgift, med en miljon kronor som lägsta investering.

Private banking är ett av Avanzas snabbast växande områden. Vid utgången av juni hade privatbanken drygt 47 000 kunder, en ökning med 22 procent på ett år, och sparkapitalet steg 30 procent till drygt 490 miljarder kronor.