Dagens PS
JUST NU:

Spaniens ekonomiska mirakel tappar fart

Dagensps.se
Börsnoteringar

Anthropic tar första steget mot börsnotering

Anthropics vd Dario Amodei vid Världsekonomiskt forum (WEF) i Davos i fjol.
Anthropics vd Dario Amodei vid Världsekonomiskt forum (WEF) i Davos i fjol. Foto: Don Feria/AP/TT
”Hur stort antal aktier som kommer att erbjudas och till vilket pris har ännu inte fastställts”, heter det i pressmeddelandet.

AI-jätten Anthropic närmar sig en notering på börsen. Bolaget har lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen, säger man i ett pressmeddelande.

”Hur stort antal aktier som kommer att erbjudas och till vilket pris har ännu inte fastställts”, heter det i pressmeddelandet.

Anthropic, som ligger bakom AI-verktyget Claude, tog nyligen in cirka 600 miljarder kronor i en investeringsrunda där bolaget värderades till motsvarande omkring 9 000 miljarder kronor.

Nyligen kom uppgifter om att även konkurrenten Open AI och dess grundare Sam Altman är i färd med att förbereda en börsnotering.

Mest lästa i kategorin

AI
Börs & Finans

Historiens största börsnoteringar avslöjar AI-branschens blödande förluster — är det en bubbla?

27 maj 2026