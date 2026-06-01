Anthropic tar första steget mot börsnotering
AI-jätten Anthropic närmar sig en notering på börsen. Bolaget har lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen, säger man i ett pressmeddelande.
”Hur stort antal aktier som kommer att erbjudas och till vilket pris har ännu inte fastställts”, heter det i pressmeddelandet.
Anthropic, som ligger bakom AI-verktyget Claude, tog nyligen in cirka 600 miljarder kronor i en investeringsrunda där bolaget värderades till motsvarande omkring 9 000 miljarder kronor.
Nyligen kom uppgifter om att även konkurrenten Open AI och dess grundare Sam Altman är i färd med att förbereda en börsnotering.