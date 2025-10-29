Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked

Aktierna rusade med hela 22 procent i Nokia sedan Nvidia meddelat att man köper nya aktier i bolaget för 1 miljard dollar, berättar CNBC.

Nokias fokus ligger i dag på leveranser av 5G-utrustning. Tidigare var företaget mest känt för sina mobiltelefoner.

Nvidia fortsätter upprätta partnerskap och den nya andelen på 1 miljard dollar i Nokia är det senaste avtalet som tillverkaren av chip till artificiell intelligens upprättar.

Så ser Nvidias aktieaffär med Nokia ut

”Nokia kommer att emittera mer än 166 miljoner nya aktier och använda intäkterna för att finansiera sina planer för AI och andra allmänna företagsändamål”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen och förklarar att de två företagen även kommit överens om att ingå ett strategiskt partnerskap för att utveckla nästa generation 6G-mobilteknik.

Nokia meddelar att företaget nu anpassar sin 5G- och 6G-programvara till Nvidias chip och att samarbete ska ske kring AI-nätverkteknik.

Vidare säger företaget, enligt CNBC, att Nvidia överväger att integrera sin teknik i sina framtida AI-infrastrukturplaner.