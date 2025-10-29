Nvidia kablade på tisdagen ut att den amerikanska chipjätten köper nya aktier i finska Nokia, vilket utlöste rally i Nokias aktier.
Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked
Aktierna rusade med hela 22 procent i Nokia sedan Nvidia meddelat att man köper nya aktier i bolaget för 1 miljard dollar, berättar CNBC.
Nokias fokus ligger i dag på leveranser av 5G-utrustning. Tidigare var företaget mest känt för sina mobiltelefoner.
Nvidia fortsätter upprätta partnerskap och den nya andelen på 1 miljard dollar i Nokia är det senaste avtalet som tillverkaren av chip till artificiell intelligens upprättar.
Missa inte: Nvidias pengamaskin: 50 AI-bolag får nya miljardbelopp Realtid
Så ser Nvidias aktieaffär med Nokia ut
”Nokia kommer att emittera mer än 166 miljoner nya aktier och använda intäkterna för att finansiera sina planer för AI och andra allmänna företagsändamål”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen och förklarar att de två företagen även kommit överens om att ingå ett strategiskt partnerskap för att utveckla nästa generation 6G-mobilteknik.
Nokia meddelar att företaget nu anpassar sin 5G- och 6G-programvara till Nvidias chip och att samarbete ska ske kring AI-nätverkteknik.
Vidare säger företaget, enligt CNBC, att Nvidia överväger att integrera sin teknik i sina framtida AI-infrastrukturplaner.
Nvidia har gått in i en rad partnerskap
Härnäst kommer Nvidias vd Jensen Huang att hålla tal inför amerikanska makthavare i Washington, ett tal som han nu förbereder. Detta sker under företagets utvecklingskonferens. Under huvudtalet är förväntan att Nvidia och Nokia ska dryfta några av sina samarbeten och planer.
Nvidia har på senare tid även investerat 5 miljarder dollar i Intel och har även meddelat att 100 miljarder dollar ska investeras i OpenAI.
Därutöver har företaget satsat 500 miljoner dollar i startup-bolaget Wayve, som tillverkar autonoma bilar.
Nvidia har också gått in med 667 miljoner dollar i i den brittiska molnleverantören Nscale.
Läs också: Nvidia pumpar in 100 miljarder dollar i OpenAI DagensPS
Läs vidare: Intels aktier rusar efter Nvidia-besked DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
