Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked

Nokia
Den amerikanska chipjätten Nvidia med vd:n Jensen Huang köper en ny andel aktier för 1 miljard dollar i finska Nokia. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Nvidia kablade på tisdagen ut att den amerikanska chipjätten köper nya aktier i finska Nokia, vilket utlöste rally i Nokias aktier.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Aktierna rusade med hela 22 procent i Nokia sedan Nvidia meddelat att man köper nya aktier i bolaget för 1 miljard dollar, berättar CNBC.

Nokias fokus ligger i dag på leveranser av 5G-utrustning. Tidigare var företaget mest känt för sina mobiltelefoner.

Nvidia fortsätter upprätta partnerskap och den nya andelen på 1 miljard dollar i Nokia är det senaste avtalet som tillverkaren av chip till artificiell intelligens upprättar.

Missa inte: Nvidias pengamaskin: 50 AI-bolag får nya miljardbelopp Realtid

Så ser Nvidias aktieaffär med Nokia ut

”Nokia kommer att emittera mer än 166 miljoner nya aktier och använda intäkterna för att finansiera sina planer för AI och andra allmänna företagsändamål”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen och förklarar att de två företagen även kommit överens om att ingå ett strategiskt partnerskap för att utveckla nästa generation 6G-mobilteknik.

Nokia meddelar att företaget nu anpassar sin 5G- och 6G-programvara till Nvidias chip och att samarbete ska ske kring AI-nätverkteknik.

Vidare säger företaget, enligt CNBC, att Nvidia överväger att integrera sin teknik i sina framtida AI-infrastrukturplaner.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Nvidia har gått in i en rad partnerskap

ANNONS

Härnäst kommer Nvidias vd Jensen Huang att hålla tal inför amerikanska makthavare i Washington, ett tal som han nu förbereder. Detta sker under företagets utvecklingskonferens. Under huvudtalet är förväntan att Nvidia och Nokia ska dryfta några av sina samarbeten och planer.

Nvidia har på senare tid även investerat 5 miljarder dollar i Intel och har även meddelat att 100 miljarder dollar ska investeras i OpenAI.

Därutöver har företaget satsat 500 miljoner dollar i startup-bolaget Wayve, som tillverkar autonoma bilar.

Nvidia har också gått in med 667 miljoner dollar i i den brittiska molnleverantören Nscale.

Läs också: Nvidia pumpar in 100 miljarder dollar i OpenAI DagensPS

Läs vidare: Intels aktier rusar efter Nvidia-besked DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AffärAIAktieaffärFinlandKursrusningNokiaNvidiaUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS