Medan andra företagsledare ägnar sig åt skatteflykt från Kalifornien och Silicon Valley går Nvidias vd Jensen Huang helt mot strömmen.
Nvidias vd: Privilegium att få betala 8 miljarder dollar i skatt
När debatten om hårdare skatter för de ultrarika rasar i USA intar Nvidia-vd:n Jensen Huang en unik ställning. Medan flertalet techmoguler protesterar mot höjda pålagor, och till med flyttar ut sina verksamheter eller hotar med detta, omfamnar Huang skattetrycket.
Med en uppskattad förmögenhet på 179 miljarder dollar enligt Bloomberg Billionaire Index, och som till stor del är knuten till chipjättens framgångar, står han inför en kännbar skattesmäll.
Kalifornien vill beskatta förmögna mer
Bakgrunden är ett uppmärksammat förslag i Kalifornien som siktar in sig på delstatens rikaste invånare. Initiativet innebär en extra avgift på fem procent på nettotillgångar över en miljard dollar.
För Nvidias chef Jensen Huangs del handlar det om en uppskattning på omkring 8 miljarder dollar utspritt över en femårsperiod, uppger Fortune.
Flera andra kända profiler inom teknikvärlden har valt att lämna Kalifornien för att undkomma liknande skatteförslag. Jensen Huang vägrar dock att fly delstaten. Han menar att fördelarna med att verka i Silicon Valley väger tyngre än kostnaderna och uppmanar tvärtom andra att stanna kvar i regionen.
Ett personligt ställningstagande
Under ett framträdande kommenterade Nvidia-chefen den tunga skattesatsen i termer som få andra företagsledare använder i offentliga sammanhang. Hans synsätt bygger på att framgång inom näringslivet för med sig en skyldighet att ge tillbaka till den miljö som möjliggjort tillväxten.
”Jag har inget emot att betala skatt. Ju mer du tjänar, desto mer skatt betalar du. Jag har inget emot det”, sa han nyligen i en intervju med CBS Sunday Morning.
”Jag är den ultimata amerikanska drömmen”, tillade Nvidia-toppen.
Han förklarade vidare att han känner ett stort ansvar och att ingenting skulle skänka honom mer glädje än att kunna bidra med ännu mer pengar till det gemensamma.
”Jag är inte rädd att betala skatt”
”Att jag har råd att betala 8 miljarder dollar i skatt under fem år är ett privilegium. Jag är inte rädd för att betala skatt. Jag är bara rädd för att bli fattig”, resonerar Huang.
Uttalandet har väckt starka reaktioner i finanskretsar där synen på skatter annars präglas av hård motståndskamp.
Nvidias vd började som diskare
Jensen Huangs livsresa från tiden som diskare på en restaurang till att leda ett av världens mest värdefulla bolag präglar hans perspektiv på pengar och samhällsansvar. Han har byggt upp en enorm förmögenhet genom hårt arbete och en aldrig sinande tro på AI, artificiell intelligens, samt dess potential.