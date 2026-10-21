Nvidias vd: Privilegium att få betala 8 miljarder dollar i skatt

Med en uppskattad förmögenhet på 179 miljarder dollar enligt Bloomberg Billionaire Index, och som till stor del är knuten till chipjättens framgångar, står han inför en kännbar skattesmäll.

Kalifornien vill beskatta förmögna mer

Bakgrunden är ett uppmärksammat förslag i Kalifornien som siktar in sig på delstatens rikaste invånare. Initiativet innebär en extra avgift på fem procent på nettotillgångar över en miljard dollar.

För Nvidias chef Jensen Huangs del handlar det om en uppskattning på omkring 8 miljarder dollar utspritt över en femårsperiod, uppger Fortune.

Flera andra kända profiler inom teknikvärlden har valt att lämna Kalifornien för att undkomma liknande skatteförslag. Jensen Huang vägrar dock att fly delstaten. Han menar att fördelarna med att verka i Silicon Valley väger tyngre än kostnaderna och uppmanar tvärtom andra att stanna kvar i regionen.