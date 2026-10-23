Vinsten pressas, försäljningen faller och marginalerna är nära noll. Nu vill Mercedes vd Ola Källenius göra om biljättens sätt att bygga bilar. Misslyckas han riskerar Mercedes att förlora sin globala position.
Bilkrisen: Kan Ola Källenius rädda Mercedes ur historiska kollapsen?
Mercedes befinner sig i en av de värsta kriserna i företagets historia. Från januari till september 2026 minskade försäljningen av personbilar med sju procent till 1,24 miljoner fordon jämfört med samma period i fjol, enligt Mercedes kvartalsrapport.
Än mer alarmerande är lönsamheten. Under andra kvartalet uppgick bildivisionens försäljningsmarginal till bara 0,2 procent, enligt Handelsblatt.
”Företaget befinner sig i en av de värsta kriserna i sin historia”, skriver Friederike Hofmann i en analys i Handelsblatt.tmer
Modulsystemet ska bli räddningen
Källenius svar är en omfattande omställning. Mercedes vill minska antalet tekniska plattformar och i stället bygga fler modeller med gemensamma moduler. Delar av bilarnas fram- och bakparti, sidor och golv ska kunna anpassas efter olika modeller.
Det ska minska kostnaderna, förenkla produktionen och korta utvecklingstiderna.
”Han förlitar sig också på något som låter enkelt men är komplicerat: Modulsystemet”, skriver Hofmann.
Ola Källenius – svensken som styr Mercedes
Ola Källenius föddes i Västervik 1969 och har arbetat inom Mercedes och föregångaren Daimler sedan 1993. Han studerade vid Handelshögskolan i Stockholm och universitetet i St. Gallen i Schweiz.
Karriären har bland annat omfattat rollen som chef för sportbilsmärket Mercedes-AMG och ledande befattningar inom forskning, utveckling och försäljning. I maj 2019 blev han vd för Daimlerkoncernen, numera Mercedes-Benz Group, och den första svensken på posten.
Under hans ledning har Mercedes satsat på en tydligare positionering i premium- och lyxsegmentet. Nu står Källenius inför utmaningen att vända fallande försäljning och pressad lönsamhet samtidigt som konkurrensen från kinesiska biltillverkare hårdnar.
Konkurrensen sätter press
Enligt Hofmann har Tesla och kinesiska tillverkare kommit längre med liknande lösningar. Mercedes använder i dag fem olika plattformar, men vill minska antalet.
Omställningen blir omfattande. Bilar med förbränningsmotorer och elbilar behöver i högre grad kunna byggas med gemensam teknik. Fabriker måste byggas om och investeringar på miljardnivå väntar.
Mercedes planerar att minska antalet tillfälligt anställda och flytta delar av produktionen utomlands. Förändringarna väcker också motstånd bland anställda, som enligt Handelsblatt förväntas arbeta mer utan högre lön.
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