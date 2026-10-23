Bilkrisen: Kan Ola Källenius rädda Mercedes ur historiska kollapsen?

Än mer alarmerande är lönsamheten. Under andra kvartalet uppgick bildivisionens försäljningsmarginal till bara 0,2 procent, enligt Handelsblatt.

”Företaget befinner sig i en av de värsta kriserna i sin historia”, skriver Friederike Hofmann i en analys i Handelsblatt.tmer

Modulsystemet ska bli räddningen

Källenius svar är en omfattande omställning. Mercedes vill minska antalet tekniska plattformar och i stället bygga fler modeller med gemensamma moduler. Delar av bilarnas fram- och bakparti, sidor och golv ska kunna anpassas efter olika modeller.

Det ska minska kostnaderna, förenkla produktionen och korta utvecklingstiderna.

”Han förlitar sig också på något som låter enkelt men är komplicerat: Modulsystemet”, skriver Hofmann.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz (i mitten) får en förklaring av Ola Källenius (till vänster), styrelseordförande för Mercedes-Benz Group AG, medan han betraktar en självkörande Mercedes-Benz i Peking, Kina, torsdagen den 26 februari 2026. (Foto: Vincent Thian/AP/TT)