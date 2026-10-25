Berkshire på rekordnivå, men Investor gav bättre avkastning

Under handeln den 21 oktober nådde B-aktien som högst 543,06 dollar, över toppen på 543,02 dollar den 2 maj 2025, enligt Seeking Alpha, som ser det som ett tecken på att investerarnas förtroende för Abel har ökat.

I september lämnade Buffett även ordförandeposten till sonen Howard Buffett, rapporterade Dagens PS. Buffett, nu 96 år, skrev följande i ett brev till aktieägarna, enligt Al Jazeera:

Tiden vinner alltid. Men den har varit generös mot mig

Abel sa enligt samma källa i ett uttalande:

Kulturen som Warren byggde och värderingarna han förespråkade kommer att förbli kärnan i Berkshire.

100 000 blev 31,5 miljoner

Ett innehav på 100 000 kronor i Investors B-aktie, köpt 1987, hade i juli vuxit till 31,5 miljoner kronor, mot 25,6 miljoner i Berkshires A-aktie, visar en jämförelse från Placera. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 15,7 respektive 15,0 procent. Den totala skillnaden är 5,9 miljoner kronor.

Investoraktien gav en totalavkastning på 24 procent under årets första nio månader, mot 11 procent för avkastningsindexet SIXRX, enligt Placera. Berkshire hade stigit 8,5 procent i år, mot 13,1 procent för S&P 500-fonden SPY, skrev Benzinga den 22 oktober.