Berkshire Hathaways aktie är tillbaka på nivån den var på innan Warren Buffetts avgångsbesked. Wallenbergs Investor har dock gett högre avkastning än Berkshire mellan 1987 och i år.
Berkshire på rekordnivå, men Investor gav bättre avkastning
Berkshires B-aktie stängde på 542,19 dollar den 23 oktober, över stängningsrekordet från den 2 maj 2025, dagen före Warren Buffetts avgångsbesked, enligt 24/7 Wall St. Greg Abel har tagit över som vd.
Under handeln den 21 oktober nådde B-aktien som högst 543,06 dollar, över toppen på 543,02 dollar den 2 maj 2025, enligt Seeking Alpha, som ser det som ett tecken på att investerarnas förtroende för Abel har ökat.
I september lämnade Buffett även ordförandeposten till sonen Howard Buffett, rapporterade Dagens PS. Buffett, nu 96 år, skrev följande i ett brev till aktieägarna, enligt Al Jazeera:
Tiden vinner alltid. Men den har varit generös mot mig
Abel sa enligt samma källa i ett uttalande:
Kulturen som Warren byggde och värderingarna han förespråkade kommer att förbli kärnan i Berkshire.
100 000 blev 31,5 miljoner
Ett innehav på 100 000 kronor i Investors B-aktie, köpt 1987, hade i juli vuxit till 31,5 miljoner kronor, mot 25,6 miljoner i Berkshires A-aktie, visar en jämförelse från Placera. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 15,7 respektive 15,0 procent. Den totala skillnaden är 5,9 miljoner kronor.
Investoraktien gav en totalavkastning på 24 procent under årets första nio månader, mot 11 procent för avkastningsindexet SIXRX, enligt Placera. Berkshire hade stigit 8,5 procent i år, mot 13,1 procent för S&P 500-fonden SPY, skrev Benzinga den 22 oktober.
Berkshires kassaandel är tio gånger så stor
I juli i år motsvarade Berkshires kassa nästan 32 procent av tillgångarna. Hos Investor var andelen 3 procent, ungefär en tiondel av Berkshires, enligt Dagens PS beräkning. Investor är en aktiv ägare och sitter i styrelserna för sina noterade kärninnehav.
Investors vd Christian Cederholm sa i en intervju i oktober 2024:
90 procent av tillgångarna kommer alltid att vara investerade i de bolag som vi redan äger.
Sedan Abel tog över har Berkshire köpt tillbaka egna aktier för mer än 4,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 44,69 miljarder kronor. Det hade även investerat 10 miljarder dollar, motsvarande cirka 99,31 miljarder kronor, i Alphabet.
Berkshire redovisar sitt tredje kvartal den 7 november 2026. Investors nästa rapport för Q4 släpps den 22 januari 2027.
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