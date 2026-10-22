Meta ska betala rekordhöga böter i USA – släppte sedan en rapportskräll

Ett brutet löfte om kontroll och integritet

Meta har under lång tid intygat för sina miljontals användare att de själva har full kontroll över sin data. Dessa utfästelser har dock visat sig vara helt felaktiga i praktiken. Enligt domaren Francis J. Matthew i New Mexico har de garantier som plattformen utfäst varit ren och skär lögn. Meta anses har gjort sig skyldig till överträdelser systematiskt.

”Facebooks upprepade falska uttalanden som bevisats i rättegångsprotokollet motiverar den högsta tillåtna straffnivån”, deklarerar Francis J. Matthew.

Kopplas till Cambridge Analytica-härvan

Domstolen konstaterar att strategin gick ut på att ge vissa utvalda affärspartner tillgång till känslig information samtidigt som tillsynsmyndigheter matades med försäkringar om motsatsen. Genom att hemlighålla den storskaliga hanteringen av konfidentiella uppgifter har Meta brutit mot grundläggande regler.

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Det rör sig om miljontals fall av regelbrott som har kopplats till den kända dataskandalen med Cambridge Analytica i botten.

”Tidigare hade Meta redan förlikat flera dataskyddsrättegångar som härrörde från Cambridge Analytica över hela landet. De gjorde det som en del av en förlikning på nästan 17 miljarder dollar i augusti med en koalition av delstatsåklagare i ett separat federalt mål relaterat till barnsäkerhet och psykisk hälsa. Men eftersom New Mexico inte var en del av förlikningen gick Metas dataskyddsmål som härrörde från Cambridge Analytica- skandalen till rättegång i september”, skriver El Confidencial.

Delstatens justitieminister: Borde vara en läxa

Nu ställs Meta till ansvar för mer än 43 miljoner brott mot New Mexicos konsumentskyddslagar. New Mexicos justitieminister Raul Torrez förklarar att böterna mot techbjässen är en av de största statliga domerna mot ett företag i USA:s historia.

”Denna dom borde vara en signal, ett otvetydigt budskap, till Silicon Valley”, sa Torrez på en presskonferens, rapporterar Al Jazeera.

Meta planerar att överklaga rekordböterna

Domen drabbar företaget med full kraft. De finansiella medlen kommer att förbli låsta under den rättsprocess där teknikjätten planerar att överklaga beslutet, vilket eventuellt kan minska det slutliga betalningsbeloppet..

”Detta beslut, och justitieministerns tillvägagångssätt för att tillämpa detta beslut, gör det i stort sett omöjligt att göra affärer i delstaten New Mexico. I grund och botten syftar denna stämning till att införa en skatt på yttranden för att upprätthålla nya regler för vad folk får säga online”, säger Metas chefsjurist CJ Mahoney.

Det är andra gången på sex månader som Meta, där Mark Zuckerberg är vd och grundare, åker på ett rättsligt bakslag i delstaten New Mexico.

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Presenterade Q3-rapport som överraskade stort

Den nu aktuella domen kom bara timmar innan Meta släppte sina siffror för tredje kvartalet. Kvartalsrapporten, som kom efter New York-börsens stängning, slår förväntan. CNBC uppger att företagets intäkter kommer in bättre än förhandsprognoserna och att utsikterna framåt är starka.

Intäkterna i Q3 var 64,60 miljarder dollar jämfört med förväntade 63,37 miljarder dollar. Bolagets intäkter är 26 procent bättre än under samma period för ett år sedan, framgår det.

”Vi nådde viktiga milstolpar detta kvartal mot att leverera personlig superintelligens för alla – inklusive lanseringen av Muse och Muse Wonder, vår första frontlinjemodell”, kommenterar Mark Zuckerberg resultatrapporten.

Aktien lyfte 2,5 procent i den utökade handeln

Vinsten per aktie under den nu inrapporterade perioden var 3,83 dollar.

För fjärde kvartalet räknar Meta med intäkter på mellan 73 och 76 miljarder dollar, eller 74,5 miljarder dollar i mitten av intervallet. Analytiker förväntar sig 73,73 miljarder dollar, enligt LSEG, berättar den amerikanska finansnyhetskanalen.

Metas aktie steg med 2,5 procent i efterhandeln på onsdagen på Wall Street.