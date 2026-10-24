Sandvik slog analytikernas förväntningar på vinst och försäljning i tredje kvartalet. Den tillfälliga vinsten från stigande volframpriser blev ändå omkring 100 miljoner kronor mindre än bolaget hade räknat med, men aktien föll ändå på rapportdagen.
Sandvik och volframrabatten: 100 miljoner mindre än aviserat
Justerat ebita blev 8 477 miljoner kronor mot väntade 8 265 miljoner. Försäljningen blev också högre: 37,7 miljarder mot väntade 36,8 miljoner, enligt Factsets konsensus som Placera återger. Den justerade ebitamarginalen steg från 19,0 till 22,5 procent, enligt rapporten.
Aktien stängde trots det 4,9 procent lägre den 22 oktober. Orderingången låg i nivå med eller strax under förväntan, och marginalen i affärsområdet Machining blev lägre än väntat, skrev Placera.
Volframeffekten stannade vid 104 miljoner kronor, omkring 100 miljoner under bolagets prognos, sa vd Stefan Widing under analytikersamtalet.
Enligt finanschefen Cecilia Felton sjönk volframpriset något mot slutet av kvartalet. Vinsten slog konsensus med 212 miljoner kronor, ungefär dubbelt så mycket som volframeffekten understeg prognosen, enligt Dagens PS beräkning.
Kursfall även i april och juli
Efter aprilrapporten backade aktien, trots att Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell kallade den jättesolid i en intervju med EFN. Han trodde att marknaden väntade sig att volframpriserna skulle slå igenom ännu mer. Han sa då:
Jag tror att det har funnits så kallade whispering numbers på att riskerna ligger på uppsidan.
I juli backade aktien igen, då efter en orderingång under förväntan.
Kinas exportkontroll lyfte priset
I februari 2025 satte Kina vissa volframprodukter på sin lista över exportkontroller, enligt Dagens PS tidigare rapportering. Landet står för omkring 80 procent av världens brytning. Priset har stigit med över 700 procent på knappt två år, enligt Metal Supply.
ABG Sundal Collier höjde Sandvik från behåll till köp i mars med hänvisning till volframpriset. ABG skrev i våras:
Nuvarande prisnivåer på tungsten implicerar 5x genomsnittet från 2025 och 3x genomsnittspriset 2024.
Den egna gruvan i Österrike täcker 10-15 procent
Sandviks egen gruva i Österrike täcker 10-15 procent av behovet. Cirka 55 procent kommer från återköpt material och resten från gruvor utanför Kina på långa avtal, skrev EFN i april. Enligt Widing beror prisuppgången på mer än exportkontrollerna, eftersom gruvorna producerar mindre. Han sa då:
Det handlar inte bara om politiska beslut.
Efter kvartalsrapporten den 22 oktober höjde Nordea och Pareto Sandvik till köp. Nordea räknar dock med att volframpriset normaliseras, och båda bankerna ser ett kraftigt prisfall som en central risk, rapporterade Börsvärlden.
Marginalmålet för Machining, 22-24 procent, sattes innan volframpriset steg, sa Felton som svar på en fråga från Goldman Sachs. Hon sa:
Vi kommer också att återkomma till det här lite mer i detalj på kapitalmarknadsdagen i november.
Kapitalmarknadsdagen hålls i Tammerfors den 24-25 november. Med mer information under dessa dagar kan småspararna och analytikerna komma att omvärdera aktiens eventuella risker och potential.
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