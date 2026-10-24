Sandvik och volframrabatten: 100 miljoner mindre än aviserat

Aktien stängde trots det 4,9 procent lägre den 22 oktober. Orderingången låg i nivå med eller strax under förväntan, och marginalen i affärsområdet Machining blev lägre än väntat, skrev Placera.

Volframeffekten stannade vid 104 miljoner kronor, omkring 100 miljoner under bolagets prognos, sa vd Stefan Widing under analytikersamtalet.

Enligt finanschefen Cecilia Felton sjönk volframpriset något mot slutet av kvartalet. Vinsten slog konsensus med 212 miljoner kronor, ungefär dubbelt så mycket som volframeffekten understeg prognosen, enligt Dagens PS beräkning.

Kursfall även i april och juli

Efter aprilrapporten backade aktien, trots att Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell kallade den jättesolid i en intervju med EFN. Han trodde att marknaden väntade sig att volframpriserna skulle slå igenom ännu mer. Han sa då:

Jag tror att det har funnits så kallade whispering numbers på att riskerna ligger på uppsidan.

I juli backade aktien igen, då efter en orderingång under förväntan.