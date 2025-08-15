Kursraket efter Buffetts drag – miljarder in i krisbolag

Aktiegurun Warren Buffett har gjort flera tunga portföljförändringar. Ett av köpen fick aktien att rusa tvåsiffrigt i efterhandeln.

Warren Buffetts miljardköp i UnitedHealth

Berkshire Hathaway, Buffetts amerikanska investeringsjätte, köpte under andra kvartalet aktier i sjukförsäkringsjätten UnitedHealth Group för 1,6 miljarder dollar, enligt Finansavisen.

Affären fick aktien att stiga med mer än tio procent i efterhandeln i USA på torsdagen. Kurslyftet är desto mer anmärkningsvärt eftersom aktien hittills i år har fallit med 46 procent. UnitedHealth har pressats av ökade sjukvårdskostnader och rapporterade i april vinster under Wall Streets förväntningar för första gången på över tio år, vilket utlöste ett kursras.

Marknaden har också påverkats av mordet på bolagets vd Brian Thompson i december förra året, skriver Bloomberg. BBC uppgav tidigare att Thompson hade mottagit hot relaterade till sjukförsäkringen innan han sköts till döds av en maskerad gärningsman på Manhattan.