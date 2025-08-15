Warren Buffetts senaste drag i ett krisdrabbat storbolag fick aktien att skjuta i höjden på bara några få timmar efter beskedet.
Kursraket efter Buffetts drag – miljarder in i krisbolag
Aktiegurun Warren Buffett har gjort flera tunga portföljförändringar. Ett av köpen fick aktien att rusa tvåsiffrigt i efterhandeln.
Warren Buffetts miljardköp i UnitedHealth
Berkshire Hathaway, Buffetts amerikanska investeringsjätte, köpte under andra kvartalet aktier i sjukförsäkringsjätten UnitedHealth Group för 1,6 miljarder dollar, enligt Finansavisen.
Affären fick aktien att stiga med mer än tio procent i efterhandeln i USA på torsdagen. Kurslyftet är desto mer anmärkningsvärt eftersom aktien hittills i år har fallit med 46 procent. UnitedHealth har pressats av ökade sjukvårdskostnader och rapporterade i april vinster under Wall Streets förväntningar för första gången på över tio år, vilket utlöste ett kursras.
Marknaden har också påverkats av mordet på bolagets vd Brian Thompson i december förra året, skriver Bloomberg. BBC uppgav tidigare att Thompson hade mottagit hot relaterade till sjukförsäkringen innan han sköts till döds av en maskerad gärningsman på Manhattan.
Säljer storposter
Samtidigt avyttrade Berkshire hela sin andel i T-Mobile, värd cirka 1 miljard dollar. Buffett sålde även 20 miljoner aktier i Apple, vilket minskade hans andel med cirka 9,2 miljarder dollar. Trots försäljningen är Apple fortfarande Berkshire Hathaways största innehav sett till marknadsvärde.
I Bank of America sålde konglomeratet 26 miljoner aktier, vilket ger en uppdaterad ägarandel på omkring åtta procent.
Nya köp för Berkshire Hathaway
Buffett ökade ytterligare sitt innehav i husbyggaren Lennar Corp., samtidigt som han sålde aktier i DR Horton. Han köpte också fler aktier i ståltillverkaren Nucor Corp. Dessa innehav har tidigare varit konfidentiella efter en begäran från Berkshire, enligt Bloomberg.
Vid Berkshire Hathaways aktieägarmöte i maj meddelade den 94-årige aktiegurun att han lämnar vd-posten i slutet av 2025.
Greg Abel tar istället över ledarskapet när Buffett avgår.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
