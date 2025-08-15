Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Kursraket efter Buffetts drag – miljarder in i krisbolag

Warren Buffett har gjort flera stora portföljförändringar under andra kvartalet. Köpet i krisdrabbade UnitedHealth på 1,6 miljarder dollar fick aktien att rusa över tio procent.
Warren Buffett har gjort flera stora portföljförändringar under andra kvartalet. Köpet i krisdrabbade UnitedHealth på 1,6 miljarder dollar fick aktien att rusa över tio procent.(Foto: Nati Harnik/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Warren Buffetts senaste drag i ett krisdrabbat storbolag fick aktien att skjuta i höjden på bara några få timmar efter beskedet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Aktiegurun Warren Buffett har gjort flera tunga portföljförändringar. Ett av köpen fick aktien att rusa tvåsiffrigt i efterhandeln.

Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Warren Buffetts miljardköp i UnitedHealth

Berkshire Hathaway, Buffetts amerikanska investeringsjätte, köpte under andra kvartalet aktier i sjukförsäkringsjätten UnitedHealth Group för 1,6 miljarder dollar, enligt Finansavisen.

Affären fick aktien att stiga med mer än tio procent i efterhandeln i USA på torsdagen. Kurslyftet är desto mer anmärkningsvärt eftersom aktien hittills i år har fallit med 46 procent. UnitedHealth har pressats av ökade sjukvårdskostnader och rapporterade i april vinster under Wall Streets förväntningar för första gången på över tio år, vilket utlöste ett kursras.

Marknaden har också påverkats av mordet på bolagets vd Brian Thompson i december förra året, skriver Bloomberg. BBC uppgav tidigare att Thompson hade mottagit hot relaterade till sjukförsäkringen innan han sköts till döds av en maskerad gärningsman på Manhattan.

UnitedHealths huvudkontor i Minnetonka, Minnesota, hissade flaggorna på halv stång efter att vd Brian Thompson sköts till döds i New York. Bolaget har samtidigt pressats av stigande sjukvårdskostnader, en federal utredning och en cyberattack, men det hindrade inte Warren Buffett från att investera 1,6 miljarder dollar, vilket fick kursen att rusa. (Foto: Kerem Yücel/TT)
UnitedHealths huvudkontor i Minnetonka, Minnesota, hissade flaggorna på halv stång efter att vd Brian Thompson sköts till döds i New York. Bolaget har samtidigt pressats av stigande sjukvårdskostnader, en federal utredning och en cyberattack, men det hindrade inte Warren Buffett från att investera 1,6 miljarder dollar, vilket fick kursen att rusa. (Foto: Kerem Yücel/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Säljer storposter

Samtidigt avyttrade Berkshire hela sin andel i T-Mobile, värd cirka 1 miljard dollar. Buffett sålde även 20 miljoner aktier i Apple, vilket minskade hans andel med cirka 9,2 miljarder dollar. Trots försäljningen är Apple fortfarande Berkshire Hathaways största innehav sett till marknadsvärde.

ANNONS

I Bank of America sålde konglomeratet 26 miljoner aktier, vilket ger en uppdaterad ägarandel på omkring åtta procent.

Läs också: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Nya köp för Berkshire Hathaway

Buffett ökade ytterligare sitt innehav i husbyggaren Lennar Corp., samtidigt som han sålde aktier i DR Horton. Han köpte också fler aktier i ståltillverkaren Nucor Corp. Dessa innehav har tidigare varit konfidentiella efter en begäran från Berkshire, enligt Bloomberg.

Vid Berkshire Hathaways aktieägarmöte i maj meddelade den 94-årige aktiegurun att han lämnar vd-posten i slutet av 2025.

Greg Abel tar istället över ledarskapet när Buffett avgår.

Läs även: “Alla blir förlorare” – men svensk ekonomi ser ändå ljus ut. Dagens PS

Läs även: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierEkonomiUSAWarren Buffett
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS