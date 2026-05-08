Kina hittar gigantiskt oljefält i Irak – gasar förbi Ryssland och USA

Vill minska beroendet

Stora producenter som USA och Ryssland har länge dominerat olje- och gasmarknaderna, men flera länder i Asien, inklusive Kina, försöker nu stärka sin självförsörjning och minska beroendet av import.

Kina har större kontroll i Irak

Även om amerikanska oljebolag och ryska Lukoil fortfarande har betydande tillgångar i irakisk olja, har kinesiska företag gjort enorma framsteg de senaste åren, där Kina numera kontrollerar en större andel av den irakiska råoljan.

Eftersom Kina som sagt är världens största importör av olja och importerar över 11 miljoner fat per dag vill landet ha större kontroll över det svarta guldet.

Med det nya fyndet i Irak hoppas Kina kunna gasa förbi både Ryssland och USA på plats i Irak.

Kina och Irak samarbetar

Nu ska Kina hjälpa Irak att avsevärt öka sin produktionspotential.

Faktum är att Irak redan innan Hormuzsundet stängdes producerade mer än 4 miljoner fat olja per dag, vilket gjorde landet till en av världens största producenter –en siffra som nu kan öka rejält med hjälp av kinesisk teknik.

Hormuzsundet är en av de viktigaste transportvägarna för olja. (Foto: Amirhosein Khorgooi /AP/TT).

Ska öka sin produktion med 50 procent

Iraks plan är att fortsätta attrahera investeringar för att öka sin råoljeproduktion med 50 procent under de kommande 3 åren, och landa på 6 miljoner fat om dagen.

Den nya upptäckten är ett massivt oljefält i Najaf-provinsen, nära gränsen till Saudiarabien i den sydvästra delen av landet.

Det anses vara ett lovande prospekteringsområde och täcker 8 773 kvadratkilometer, ett stort område som vidare öppnar dörren för Kina och Irak att utvidga sitt samarbete.

