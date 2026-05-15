Nya EU-striden: "Spanien blåste EU på 10 miljarder euro"

Enligt kritiker ska Spanien ha använt återhämtningsmedel, post covid-pengar, till att betala sociala utgifter och statliga pensioner.

EU-kommissionen har stöttat Spanien i den uppblossande tvisten om huruvida landet missbrukat miljarderna euro av EU:s återhämtningsmedel eller ej.

Kritikerna menar att Spanien använt medlen för att täppa till ett hål i sitt pensionssystem och finansiera sociala utgifter.

Splittrar EU i fattiga och rika

Misstankarna har väckt den gamla kritiken i exempelvis Tyskland och Nederländerna, understödda av högerextrema krafter på frammarsch där, om att fattiga EU-länder i syd slösar bort EU-medel som sedan måste täckas upp av de skötsamma länderna i norr.

Mot det står att både den spanska regeringen och EU-kommissionen anser att Spanien inte gjort fel och hävdar att landet inte brutit mot reglerna.

Fakta är att den spanska regeringen använt EU:s post covid-medel för att finansiera investeringar i linje med programmets mål, båda gröna och digitala projekt.

EU-kommissionen rapporterade att Spanien i slutet av 2025 hade använt mer än 50 procent av de 79 miljarder euro i bidrag efter covid, som landet har rätt till.

