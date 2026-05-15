Spanien påstås ha missbrukat upp till 10 miljarder euro i post covid-medel från EU. Men EU-ledningen stöttar spanjorerna.
Nya EU-striden: "Spanien blåste EU på 10 miljarder euro"
Spanien påstås ha missbrukat upp till 10 miljarder euro av EU-medel, något som nu väcker ilska i mer ”sparsamma” länder som Tyskland och Nederländerna.
Enligt kritiker ska Spanien ha använt återhämtningsmedel, post covid-pengar, till att betala sociala utgifter och statliga pensioner.
EU-kommissionen har stöttat Spanien i den uppblossande tvisten om huruvida landet missbrukat miljarderna euro av EU:s återhämtningsmedel eller ej.
Kritikerna menar att Spanien använt medlen för att täppa till ett hål i sitt pensionssystem och finansiera sociala utgifter.
Kravet på EU: ”Bestäm er någon gång”. Dagens PS
Splittrar EU i fattiga och rika
Misstankarna har väckt den gamla kritiken i exempelvis Tyskland och Nederländerna, understödda av högerextrema krafter på frammarsch där, om att fattiga EU-länder i syd slösar bort EU-medel som sedan måste täckas upp av de skötsamma länderna i norr.
Mot det står att både den spanska regeringen och EU-kommissionen anser att Spanien inte gjort fel och hävdar att landet inte brutit mot reglerna.
Fakta är att den spanska regeringen använt EU:s post covid-medel för att finansiera investeringar i linje med programmets mål, båda gröna och digitala projekt.
EU-kommissionen rapporterade att Spanien i slutet av 2025 hade använt mer än 50 procent av de 79 miljarder euro i bidrag efter covid, som landet har rätt till.
Regeringen nekar till fel
Regeringen förnekar att man använt återhämtningsmedel för annat än legitima ändamål.
”Inte en enda euro från PRTR har använts för något annat ändamål än återhämtningsplanen”, säger en regeringstjänsteperson hos Politico.
PRTR är EU-fonden för återhämtning, omvandling och motståndskraft.
”Det är kategoriskt felaktigt att, som vissa rapporter påstår, resurser från återhämtningsplanen omdirigerades för att finansiera pensioner”, tillägger tjänstepersonen.
”När det gäller omfördelningen av medel över olika utgiftsposter inom budgeten är dessa rutinmässiga och helt lagliga och i linje med nationell och EU-lagstiftning”, säger en tjänsteperson från ekonomidepartementet.
”De äventyrar inte på något sätt uppnåendet av de åtaganden inom ramen för motståndskraftsplanen som den spanska regeringen gjort.”
Ändå kan kvarvarande misstankar om felaktigt använda EU-pengar stöka till förhandlingarna om EU:s nästa sjuårsbudget.
Inför dem får Spanien stöd av Raffaele Fitto, vice ordförande inom EU för samhållning och reformer, som övervakar återhämtningsutgifterna.
Spanien i jättebråk med Trump: ”Oacceptabelt”. Dagens PS
”Tillfälligt – har ingen inverkan”
”Även om utbetalningar av pensioner och andra former av löpande utgifter inte är berättigade till EU-medel, skulle det kunna vara möjligt för medlemsstaterna att tillfälligt använda en del av likviditeten för att täcka andra budgetutgifter”, förklarar han.
”Sådana åtgärder inom kontanthantering från medlemsstaterna är tillfälliga och har ingen inverkan på skyddet av EU-medel”, tillade han.
EU:s post covid-program består av totalt 360 miljarder euro i icke återbetalningspliktiga bidrag och 217 miljarder euro i billiga lån.
Programmet har redan tidigare kritiserats för bristande transparens och kontroll.
Kritiker menar att skillnaden mot tidigare EU-program, där medel betalades först efter att fakturor hade lämnats in, gör det svårare att spåra pengarna och hur de används.