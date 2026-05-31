"Inte en turist till": Här kan svenskarna stoppas

Inte en turist till. Barcelona har nått gränsen för turism och sätter stopp
Fullsatt. Nu vill Barcelona inte ha en enda turist ytterligare. En kommissionär ska se till att staden får andra besökare och absolut inte fler.

Den pulserande storstaden i söder säger stopp. Turismen kan inte öka mer. Nu drar man in 10 000 bostäder för turister.

I årtionden har Barcelona marknadsfört sig intensivt för att öka turismen. Det har gått så bra att myndigheterna nu utsett en man som ska se till att antalet turister inte ökar alls.

Staden klarar inte mer, hävdar man. Siffrorna? Förra året lockade Barcelona-regionen 26 miljoner besökare.

Det var 2,4 procent fler än året innan, då man redan ansåg att gränsen var nådd och att man inte orkade med fler turister.

”Vi vill inte ha fler”

Den som ska få stopp på ökningen är José Antonio Donaire, utsedd till Barcelonas förste kommissionär för hållbar turism.

”Vi har nått vägens slut. Barcelona har nått det maximala antalet turister staden kan ta emot”, säger han.

”Vi vill inte ha fler turister, inte ens en till, men vi måste hantera dem vi har.”

Stadens försök att begränsa antalet besökare började 2017 med ett stopp för nya hotell i centrala Barcelona.

Ambitionen bakom det undergrävdes snabbt av ökningen av sajter som Airbnb. Nu agerar man även på den fronten.

Drar in 10 000 lägenheter

2028 kommer Barcelonas samtliga 10 000 lagliga turistlägenheter att få sina licenser indragna.

Politikerna vill sedan att majoriteten av dem i stället hamnar på hyresmarknaden och lindrar stadens bostadskris.

Politikerna är så pass angelägna om det att man diskuterar olika stimulanser för att få hyresvärdarna att hyra ut lägenheterna som ”vanliga” bostäder i stället.

”Just nu växer bostadsbeståndet med 2 000 bostäder per år i Barcelona”, säger José Antonio Donaire hos The Guardian.

”Om vi ​​kan få ut de där 10 000 turistlägenheterna på bostadsmarknaden motsvarar det fem års tillväxt.”

Inga pubrundor i fortsättningen. Sådant tillhör en typ av turism Barcelona inte vill ha och nu ska staden förbjuda organiserade pubrundor. (Foto: Lars Pehrson/TT)

Lika många – men andra

Den stora planen är inte att minska antalet besökare utan att förändra vilka kategorier som kommer.

I dag är cirka 65 procent av besökarna ”fritidsturister” medan resten är i Barcelona för konferenser, kultur, musik, sport.

Nu vill man nå en fördelning där vanliga turister, kulturbesökare och de som kommer i affärer utgör varsin tredjedel.

Stopp för pubrundor

Den spanska storstaden slår även ned på olika former av det man kallar antisocialt beteende och förbjuder exempelvis organiserade pubrundor.

”Vi är inte intresserade av den här typen av turism och vi vill att den ska försvinna”, säger Donaire.

Efter 30 år av ständigt ökande turism vill José Antonio Donaire och Barcelonas styrande tippa tillbaka vågskålen till de egna invånarnas fördel.

”Många medborgare känner att stadskärnan inte längre tillhör dem”, säger Donaire. Nu vill han bli mannen som ger dem den tillbaka.

