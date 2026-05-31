"Inte en turist till": Här kan svenskarna stoppas

Staden klarar inte mer, hävdar man. Siffrorna? Förra året lockade Barcelona-regionen 26 miljoner besökare.

Det var 2,4 procent fler än året innan, då man redan ansåg att gränsen var nådd och att man inte orkade med fler turister.

”Vi vill inte ha fler”

Den som ska få stopp på ökningen är José Antonio Donaire, utsedd till Barcelonas förste kommissionär för hållbar turism.

”Vi har nått vägens slut. Barcelona har nått det maximala antalet turister staden kan ta emot”, säger han.

”Vi vill inte ha fler turister, inte ens en till, men vi måste hantera dem vi har.”

Stadens försök att begränsa antalet besökare började 2017 med ett stopp för nya hotell i centrala Barcelona.

Ambitionen bakom det undergrävdes snabbt av ökningen av sajter som Airbnb. Nu agerar man även på den fronten.