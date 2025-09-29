Spanien briljerar – tre jättar hyllar ekonomin

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Eurozonen har haft en tuff period ekonomiskt under de senaste åren och det finns en tydlig klyfta mellan länderna, konstaterade Realtid häromveckan.

Riktigt illa ställt är det för Frankrike. Tidigare i september valde kreditvärderingsinstitutet Fitch att, för första gången, sänka landets kreditbetyg till rekordlåga nivåer.

Bättre går det för Spanien.

Triss i uppgraderingar

Spaniens ekonomi sticker ut och växer så det sprakar, skrev Dagens PS i augusti. Och så har det låtit länge. Redan i fjol menade The Economist att “landet är på väg att bli den bäst presterande rika världsekonomin”.

Den här bilden bekräftas nu av kreditvärderingsinstituten.

Fitch höjde i fredags Spaniens långsiktiga kreditbetyg till ”A” från ”A-”. I sitt uttalande pekade institutet på landets gynnsamma tillväxtutsikter:

”De senaste produktivitetsvinsterna, måttliga löneökningar och relativt låga energipriser har stärkt den externa konkurrenskraften och förbättrat de privata externa balansräkningarna”, skrev Fitch.

Även Moody’s valde nyligen att justera upp Spanien, från ”Baa1” till ”A3”. Beslutet motiverades med att Madrid har stärkt sin ekonomi tack vare en mer balanserad tillväxtmodell, förbättringar på arbetsmarknaden och en mer robust banksektor.

Tidigare i september kom också S&P Global med en uppgradering och konstaterade en ”anmärkningsvärd förbättring” i Spaniens balansräkning.