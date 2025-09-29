Dagens PS
Spanien briljerar – tre jättar hyllar ekonomin

Spanien
Spaniens ekonomi blomstrar (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Spanien fortsätter att överraska. Landet har på kort tid fått tre kreditvärderingshöjningar från de största internationella aktörerna. Anledningen är en ekonomi som växer betydligt snabbare än många andra i euroområdet.

Eurozonen har haft en tuff period ekonomiskt under de senaste åren och det finns en tydlig klyfta mellan länderna, konstaterade Realtid häromveckan. 

Riktigt illa ställt är det för Frankrike. Tidigare i september valde kreditvärderingsinstitutet Fitch att, för första gången, sänka landets kreditbetyg till rekordlåga nivåer.

Bättre går det för Spanien. 

Triss i uppgraderingar

Spaniens ekonomi sticker ut och växer så det sprakar, skrev Dagens PS i augusti. Och så har det låtit länge. Redan i fjol menade The Economist att “landet är på väg att bli den bäst presterande rika världsekonomin”. 

Den här bilden bekräftas nu av kreditvärderingsinstituten.

Fitch höjde i fredags Spaniens långsiktiga kreditbetyg till ”A” från ”A-”. I sitt uttalande pekade institutet på landets gynnsamma tillväxtutsikter:

”De senaste produktivitetsvinsterna, måttliga löneökningar och relativt låga energipriser har stärkt den externa konkurrenskraften och förbättrat de privata externa balansräkningarna”, skrev Fitch. 

Även Moody’s valde nyligen att justera upp Spanien, från ”Baa1” till ”A3”. Beslutet motiverades med att Madrid har stärkt sin ekonomi tack vare en mer balanserad tillväxtmodell, förbättringar på arbetsmarknaden och en mer robust banksektor.

Tidigare i september kom också S&P Global med en uppgradering och konstaterade en ”anmärkningsvärd förbättring” i Spaniens balansräkning.

Tillväxtledare i Europa

Spaniens ekonomi har de senaste åren gått starkt, bland annat drivet av investeringar, turism och invandring. 

Regeringen räknar nu med att BNP växer med 2,7 procent i år – klart över euroområdets prognos på 1,2 procent.

Spanien
Spaniens ekonomi har gått starkt, bland annat drivet av turism (Foto: Bernat Armangue/AP/TT)

Judith Arnal, seniorforskare vid tankesmedjan Elcano Royal Institute i Madrid, säger att utvecklingen speglar ett skifte.

”Spaniens tillväxt har inte bara byggt på en blomstrande turism utan också på dynamiska tjänster utanför turismen, som affärs-, telekom- och IT-tjänster. Detta markerar ett skifte i landets tillväxtmönster och visar att Spanien har konkurrenskraftiga företag som kan exportera bortom de traditionella sektorerna”, skriver hon i ett mejlsvar till CNBC

Hon lyfter också fram befolkningsutvecklingen som en viktig faktor: mer än hälften av de nya jobben sedan 2020 har gått till invandrare.

Framtiden avgörs av reformer

Trots framgångarna pekar experter på att de verkliga utmaningarna återstår. 

Arnal betonar att politisk osäkerhet hittills inte stoppat utvecklingen, men att långsiktig stabilitet krävs.

”Spaniens regering är angelägen om att visa upp denna period av hög tillväxt, men finanspolitisk konsolidering och strukturreformer kommer att bli det verkliga testet på medellång sikt”, säger hon.

Realtid kan du läsa mer om varför Spanien blomstrar.

EkonomiKreditbetygSpanien
