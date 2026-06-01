"Längsta uppgången sedan vikingatiden": Därför firar sjöfarten

”Några av de bästa åren på länge”

ANNONS

Hur? ”Ett öga för fartyg, en näsa för bra investeringar och en ökänt gyllene timing”, sammanfattar norska Dagens näringsliv.

Där konstaterar man samtidigt att dessa år varit några av de bästa på flera decennier för sjöfarten.

Branschen har tjänat pengar och väldigt mycket har hamnat i ägarnas fickor.

Hur mycket är delvis svårt att få grepp om. Diskretion är en hederssak inom sjöfarten och mycket händer bakom kulisserna.

Men de börsnoterade bolagen kommer inte lika lätt undan och eftersom Oslo och New York är de två internationella naven för sjöfarten, har Dagens näringsliv bra koll.

Säljer London-villan för 3 miljarder. Dagens PS

Delade ut 100 miljarder

Under de senaste två åren har rederier på Oslobörsen betalat utdelningar på cirka 100 miljarder norska kronor.

För John Fredriksen ensam har det gett utdelningar på 18 miljarder norska kronor dessa två år, främst i Frontline och Flex LNG.

ANNONS

”Flex har varit ett utdelningsmonster under mycket lång tid”, säger Øystein Kalleklev, som varit i ledningen både för Fredriksens Flex LNG och Avance Gas.

Nu är han, engagerad av israeliska mångmiljardären Idan Ofer, förstås på plats vid Posidionia.

Det är där han glatt konstaterar att ”den här uppgången är på väg att bli den längsta vi har haft sedan vikingatiden”.

Besvarad kärlek? Posidonia är världens största maritima event och genomförs i Aten nu. Där kan man konstatera två strålande år för sjöfarten globalt. (Foto: Pressbild)

Bäst att casha in?

En anledning är ett antal politiska händelser de senaste åren, däribland olika utsläppskrav.

Det kan låta udda – men sammanhanget är att med osäkerhet kring nya krav på minskade utsläpp, väljer många rederier att hellre betala ut vinster än att investera i nya fartyg.

Klimat och miljö är trots allt i framtiden, den egna plånboken här och nu.

Vikingatiden uppges ha varat 250-300 år, beroende på vem du talar med, så där är sjöfarten förstås inte riktigt än med sin uppgång.

ANNONS

Men bildlikt kan vi nicka instämmande med Kalleklev. Enligt ABG Sundal Collier var maj 2026 den 63:e månaden i rad med rater i sjöfarten som i snitt låg över det historiska genomsnittet.

Vind i seglen även på land?

Finns det undantag från de som stoppar allt i plånboken och visslar längs landgången?

Jodå. Om än långt efter Fredriksen så har olje- och sjöfartsinvesteraren Andreas Sohmen-Pao med BW Group fått utdelningar på ungefär 7 miljarder norska kronor de senaste två åren.

”Vid vissa punkter i cyklerna är utdelningar det bästa sättet att fördela företagens vinster, och aktieägarna kan välja hur de återinvesterar dessa utdelningar”, säger Sohmen-Pao hos Dagens näringsliv.

BW Group har återinvesterat i verksamheter som vindkraft, energilagring, vatten, digital infrastruktur och oljeproduktion, förklarar han.

”Andra gånger vill vi återinvestera i företagen i den aktuella verksamheten, om möjligheterna är tillräckligt attraktiva.”

Rederiernas maktkamp: Dollar, förolämpningar och hot. Dagens PS