Högljutt i Aten? Det är bara sjöfarten som firar ”den längsta uppgången sedan vikingatiden” – med en ex-norrman i spetsen.
"Längsta uppgången sedan vikingatiden": Därför firar sjöfarten
I Aten genomförs 1-5 juni årets upplaga av Posidonia. Det är världens största maritima evenemang med 40 000 deltagare och firas när branschen nu saluterar en av de hetaste sjöfartsmarknaderna i modern tid.
”Den här uppgången är på väg att bli den längsta vi har haft sedan vikingatiden”, säger Øystein Kalleklev.
Han har gjort sig en egen förmögenhet i branschen, dessutom jobbat för ex-norrmannen John Fredriksen och nu för israeliske mångmiljardären Idan Ofer.
Köper fartyg för 11 miljarder – av sig själv. Dagens PS
God för 250 miljarder
Grekerna, värdar för årets Posidonia, kan visserligen slå sig för bröstet med en av världens största flottor, men priset för att ha cashat in mest i branschen globalt går till just John Fredriksen.
82-åringen blev cypriot och avsade sig sitt norska medborgarskap 2006. Nyligen flyttade han från London till Dubai och den som tror att det var för att få se mer av världen gör ett misstag.
Men på de norska listorna över de rikaste genom tiderna står han kvar och i topp. Med en förmögenhet på mer än 250 miljarder norska kronor ligger han även hyfsat till på en global lista.
De senaste två åren har varit ett par av hans bästa när det gäller att göra en abnorm ansamling kapital än större.
”Några av de bästa åren på länge”
Hur? ”Ett öga för fartyg, en näsa för bra investeringar och en ökänt gyllene timing”, sammanfattar norska Dagens näringsliv.
Där konstaterar man samtidigt att dessa år varit några av de bästa på flera decennier för sjöfarten.
Branschen har tjänat pengar och väldigt mycket har hamnat i ägarnas fickor.
Hur mycket är delvis svårt att få grepp om. Diskretion är en hederssak inom sjöfarten och mycket händer bakom kulisserna.
Men de börsnoterade bolagen kommer inte lika lätt undan och eftersom Oslo och New York är de två internationella naven för sjöfarten, har Dagens näringsliv bra koll.
Säljer London-villan för 3 miljarder. Dagens PS
Delade ut 100 miljarder
Under de senaste två åren har rederier på Oslobörsen betalat utdelningar på cirka 100 miljarder norska kronor.
För John Fredriksen ensam har det gett utdelningar på 18 miljarder norska kronor dessa två år, främst i Frontline och Flex LNG.
”Flex har varit ett utdelningsmonster under mycket lång tid”, säger Øystein Kalleklev, som varit i ledningen både för Fredriksens Flex LNG och Avance Gas.
Nu är han, engagerad av israeliska mångmiljardären Idan Ofer, förstås på plats vid Posidionia.
Det är där han glatt konstaterar att ”den här uppgången är på väg att bli den längsta vi har haft sedan vikingatiden”.
Bäst att casha in?
En anledning är ett antal politiska händelser de senaste åren, däribland olika utsläppskrav.
Det kan låta udda – men sammanhanget är att med osäkerhet kring nya krav på minskade utsläpp, väljer många rederier att hellre betala ut vinster än att investera i nya fartyg.
Klimat och miljö är trots allt i framtiden, den egna plånboken här och nu.
Vikingatiden uppges ha varat 250-300 år, beroende på vem du talar med, så där är sjöfarten förstås inte riktigt än med sin uppgång.
Men bildlikt kan vi nicka instämmande med Kalleklev. Enligt ABG Sundal Collier var maj 2026 den 63:e månaden i rad med rater i sjöfarten som i snitt låg över det historiska genomsnittet.
Vind i seglen även på land?
Finns det undantag från de som stoppar allt i plånboken och visslar längs landgången?
Jodå. Om än långt efter Fredriksen så har olje- och sjöfartsinvesteraren Andreas Sohmen-Pao med BW Group fått utdelningar på ungefär 7 miljarder norska kronor de senaste två åren.
”Vid vissa punkter i cyklerna är utdelningar det bästa sättet att fördela företagens vinster, och aktieägarna kan välja hur de återinvesterar dessa utdelningar”, säger Sohmen-Pao hos Dagens näringsliv.
BW Group har återinvesterat i verksamheter som vindkraft, energilagring, vatten, digital infrastruktur och oljeproduktion, förklarar han.
”Andra gånger vill vi återinvestera i företagen i den aktuella verksamheten, om möjligheterna är tillräckligt attraktiva.”
Rederiernas maktkamp: Dollar, förolämpningar och hot. Dagens PS