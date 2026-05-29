Svensk ekonomi krymper oväntat mycket
Den svenska ekonomin krympte med 0,2 procent i första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
Det kan jämföras med tillväxten på 0,8 procent i fjärde kvartalet i fjol.
Nedgången i första kvartalet i år var oväntat stor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en inbromsning till minus 0,1 procent i tillväxt under första kvartalet, enligt Bloomberg.
”Lagerinvesteringar och hushållens konsumtionsutgifter bidrog positivt medan fasta bruttoinvesteringar och offentliga myndigheters konsumtion höll tillbaka utvecklingen”, skriver SCB.
Detaljhandeln i april gick i sidled jämfört med mars, men ökade 4,7 procent i årstakt, enligt en separat rapport från SCB.