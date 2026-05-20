EU går vidare med det kritiserade handelsavtalet med USA efter hård press från Donald Trump. Uppgörelsen sänker tullarna på amerikanska varor, men låter USA behålla tullar på EU-export på upp till 15 procent.
Handelsavtalet EU-USA går framåt – under hård press
EU tar nu nästa steg för att genomföra det omstridda handelsavtalet med USA, trots fortsatt spända relationer mellan parterna. Sent på tisdagen enades förhandlare från Europaparlamentet och EU:s medlemsländer om en kompromiss kring avtalet.
Uppgörelsen bygger på det så kallade Turnberryavtalet, som slöts mellan Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i Skottland förra sommaren. Avtalet innebär att EU slopar tullar på de flesta amerikanska industrivaror, medan USA får behålla tullar på europeiska varor på upp till 15 procent.
”Ett avtal är ett avtal, och EU hedrar sina åtaganden”, skriver von der Leyen på X.
Trump hotar med nya tullar
Pressen på EU ökade efter att Trump hotat med 25-procentiga tullar på europeiska bilar om avtalet inte genomförs senast den 4 juli.
Europaparlamentet har tidigare hållit avtalet fryst efter Trumps hot mot Grönland och nya amerikanska tullbeslut. Ledamöter har krävt garantier för att USA följer sin del av uppgörelsen.
I kompromissen får EU-kommissionen möjlighet att pausa avtalet om USA inte tar bort tullar på europeiskt stål och aluminium senast i slutet av 2026.
Oklart med majoritet
Men stödet är inte säkrat. Flera EU-parlamentariker anser att skyddsklausulerna har urvattnats, och det är oklart om avtalet får majoritet i den slutliga omröstningen i juni.
Relationerna mellan EU och USA är fortsatt sköra. I Bryssel finns oro för att Trump även framöver ska använda tullar som påtryckningsmedel i andra politiska frågor, bland annat Iran, Ukraina och Nato.
Enligt Turnberryavtalet ska EU också investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA fram till 2028 och köpa amerikansk energi för 750 miljarder dollar.
