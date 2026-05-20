Handelsavtalet EU-USA går framåt – under hård press

Uppgörelsen bygger på det så kallade Turnberryavtalet, som slöts mellan Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i Skottland förra sommaren. Avtalet innebär att EU slopar tullar på de flesta amerikanska industrivaror, medan USA får behålla tullar på europeiska varor på upp till 15 procent.

”Ett avtal är ett avtal, och EU hedrar sina åtaganden”, skriver von der Leyen på X.

Trump hotar med nya tullar

Pressen på EU ökade efter att Trump hotat med 25-procentiga tullar på europeiska bilar om avtalet inte genomförs senast den 4 juli.

Europaparlamentet har tidigare hållit avtalet fryst efter Trumps hot mot Grönland och nya amerikanska tullbeslut. Ledamöter har krävt garantier för att USA följer sin del av uppgörelsen.

I kompromissen får EU-kommissionen möjlighet att pausa avtalet om USA inte tar bort tullar på europeiskt stål och aluminium senast i slutet av 2026.