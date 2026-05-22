Europas rikaste: Här tjänar de mest – och så placerar sig Sverige 

Nu har World Inequality Database tagit reda på var i Europa den rikaste promillen står för störst del av de samlade inkomsterna.

Läs även: Sverige sämst i Norden – här tjänar man 600 000 kronor mer. Dagens PS

Så placerar sig Sverige

Siffrorna visar att Georgien är det land där den rikaste promillen står för störst del av inkomsterna. Där står de rikaste 0,1 procenten för 10,2 procent av landets samlade inkomster.

Bland EU-länderna toppar Estland med 8,3 procent. Därefter följer Bulgarien med 7,5 procent och Polen med 7 procent.

Även Serbien och Turkiet ligger högt, med 6,9 respektive 6,1 procent. Danmark hamnar också över Europagenomsnittet, med 5,8 procent.

Sverige ligger däremot längre ned i listan. Här går 3,7 procent av inkomsterna till den rikaste promillen. Det är lägre än snittet för Europa och nära nivåerna i Finland och Norge, där motsvarande siffra är 3,5 procent.

Missa inte: Pension: Sverige hyllas utomlands – varannan pensionär fattig. Dagens PS