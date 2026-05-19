Pentagon köper 300 000 drönare – men bara Kina har magneter

En drönarens motor är dock ingenting utan en magnet. Dessa magneter kräver tunga sällsynta jordartsmetaller som dysprosium och terbium. Kina kontrollerar runt 95 procent av den globala produktionen av dessa metaller.

Stridsflygplan kräver 400 kg jordartsmetaller

Pentagon kommer med nya upphandlingsregler år 2027 som i praktiken förbjuder kinesiskt ursprung i hela den amerikanska försvarskedjan, från gruva till färdig komponent.

Ett F-35 innehåller för referens över 400 kilo sällsynta jordartsmetaller. En Virginia-klass ubåt kräver mer än 4 000 kilo, enligt OilPrice. Lockheed Martin, Northrop Grumman och RTX måste certifiera sina magnetleveranskedjor inom nio månader. Lyckas de inte riskerar de att förlora sina kontrakt.

Problemet är att pengar inte påskyndar kemin. Att bygga upp en konkurrenskraftig produktionskedja utanför Kina tar enligt experter tre till sju år. Minst, enligt OilPrice.

Realtid har kartlagt hur beroende försvarsindustrin faktiskt är och konstaterar att minst 80 000 komponenter i 1 900 amerikanska vapensystem, från sensorer till jetmotorer, är beroende av kinesiskt material.