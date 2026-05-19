Pentagon har lagt den största drönarbeställningen i amerikansk historia, och inför nya lagar för att minska beroendet av sällsynta jordartsmetaller från Kina. Problemet är att Kina kontrollerar 95 procent av den marknaden.
Pentagon köper 300 000 drönare – men bara Kina har magneter
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur Kina skärper sitt grepp om kritiska mineraler och hur det slår direkt mot försvarsindustrin.
Pentagon har lagt den största drönarbeställningen i amerikansk historia. Totalt 30 000 attackdrönare ska levereras omedelbart, och ytterligare 300 000 enheter till med leverans i början av 2028.
En drönarens motor är dock ingenting utan en magnet. Dessa magneter kräver tunga sällsynta jordartsmetaller som dysprosium och terbium. Kina kontrollerar runt 95 procent av den globala produktionen av dessa metaller.
Stridsflygplan kräver 400 kg jordartsmetaller
Pentagon kommer med nya upphandlingsregler år 2027 som i praktiken förbjuder kinesiskt ursprung i hela den amerikanska försvarskedjan, från gruva till färdig komponent.
Ett F-35 innehåller för referens över 400 kilo sällsynta jordartsmetaller. En Virginia-klass ubåt kräver mer än 4 000 kilo, enligt OilPrice. Lockheed Martin, Northrop Grumman och RTX måste certifiera sina magnetleveranskedjor inom nio månader. Lyckas de inte riskerar de att förlora sina kontrakt.
Problemet är att pengar inte påskyndar kemin. Att bygga upp en konkurrenskraftig produktionskedja utanför Kina tar enligt experter tre till sju år. Minst, enligt OilPrice.
Realtid har kartlagt hur beroende försvarsindustrin faktiskt är och konstaterar att minst 80 000 komponenter i 1 900 amerikanska vapensystem, från sensorer till jetmotorer, är beroende av kinesiskt material.
Vad det betyder för Sverige och LKAB
Sverige sitter på Europas största kända fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna. LKAB:s Per Geijer-projekt är EU-klassificerat som snabbspår. Ändå är produktionsstart fortfarande år bort. Det räcker inte i den takt konflikten nu rör sig.
LKAB är rätt bolag på rätt plats, men tillståndsprocesserna i Sverige är inte anpassade för ett säkerhetspolitiskt läge i realtid.
PS analys
USA kan beställa hur många drönare som helst, men utan en säkrad leveranskedja för tunga jordartsmetaller utanför Kinas kontroll är varje ny beställning ett löfte som kan stoppas av ett exportförbud i Beijing.
Att lagstifta bort något betyder inte heller att problemet magiskt löser sig. Det tar fortfarande år att bygga upp inhemska leveranskedjor, förutsatt att det ens finns reserver för den typ av sällsynta jordartsmetaller som behövs att bryta ifrån.
