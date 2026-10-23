Guldpriset når denna vecka sin lägsta nivå sedan juni. Även silver, platina och palladium går mot nedgångar i pris.
Guld går mot lägsta priset sedan juni
Guldpriset backar denna fredag och går mot sin största veckonedgång på mer än fyra månader.
Höga oljepriser har förstärkt förväntningarna om att räntorna kommer att förbli höga under en längre tid.
Samtidigt avvaktar investerare nästa veckas penningpolitiska möte hos amerikanska Federal Reserve.
Tidigt fredag hade guldpriset sjunkit med 0,2 procent till 4 016,27 dollar per uns. Priset återhämtade sig något efter att tidigare under handelsdagen ha nått sin lägsta nivå sedan 20 juli.
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Kan bli sämsta sedan juni
Hittills denna vecka har metallen fallit med 3,5 procent, vilket ser ut landa denna vecka som den sämsta sedan juni.
Amerikanska guldterminer för december sjönk 0,7 procent till 4 030,40 dollar.
Spekulanter försöker försvara nivån på 4 000 dollar för guldet. Man menar att ett tydligt genombrott nedåt under den nivån, skulle signalera att marknaden inte längre räknar med räntesänkningar.
”I stället skulle det tolkas som att man börjat prisa in ihållande inflation, högre räntor och en starkare dollar”, säger Monte Safieddine, analyschef hos Capital.com, hos Reuters.
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Oljan upp efter houthi-attacker
Oljepriserna steg cirka fyra procent under torsdagen och nådde därmed den högsta nivån på fem månader.
Prisökningen kom sedan houthi-attacker mot Saudiarabien väckt ny oro för ytterligare störningar i energiförsörjningen.
De höga energipriserna stärker dessutom förväntningarna om att amerikanska centralbanken Fed kommer att hålla räntorna höga en längre tid.
Det ökar alternativkostnaden för att inneha guld, som inte ger någon löpande avkastning.
”En ytterligare eskalering på den geopolitiska fronten riskerar att driva upp oljepriset ännu mer”, påpekar Monte Safieddine.
”Högre oljepriser väcker återigen inflationsoro, pressar upp räntorna och fördröjer Feds lättnader. Det är en svår kombination för guld.”
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Tror på räntehöjning december
Fokus ligger nu på Feds penningpolitiska möte den 27–28 oktober samt nästa veckas statistik över privata konsumtionsutgifter, PCE.
Det är ett mått som följs noga, eftersom det är centralbankens föredragna inflationsmått i arbetet mot inflationsmålet på två procent.
Marknaden räknar i stort med att centralbanken lämnar räntan oförändrad nästa vecka, men sannolikheten för en räntehöjning i december bedöms fortfarande ligga på 80 procent.
Samtidigt sänkte analytiker hos HSBC sina prognoser för det genomsnittliga priset på platina och palladium för 2026 i en analysrapport under torsdagen.
De hänvisar till förändrade marknadsförutsättningar och att investerare avvecklar innehav.
Bland övriga metaller sjönk silverpriset med en procent till 53,98 dollar per uns, platina backade 0,1 procent till 1 568,58 dollar, medan palladium låg kvar på 1 054,50 dollar.
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