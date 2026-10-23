Guld går mot lägsta priset sedan juni

Oljan upp efter houthi-attacker

Oljepriserna steg cirka fyra procent under torsdagen och nådde därmed den högsta nivån på fem månader.

Prisökningen kom sedan houthi-attacker mot Saudiarabien väckt ny oro för ytterligare störningar i energiförsörjningen.

De höga energipriserna stärker dessutom förväntningarna om att amerikanska centralbanken Fed kommer att hålla räntorna höga en längre tid.

Det ökar alternativkostnaden för att inneha guld, som inte ger någon löpande avkastning.

”En ytterligare eskalering på den geopolitiska fronten riskerar att driva upp oljepriset ännu mer”, påpekar Monte Safieddine.

”Högre oljepriser väcker återigen inflationsoro, pressar upp räntorna och fördröjer Feds lättnader. Det är en svår kombination för guld.”

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Fed väntas behålla räntan på nuvarande nivå men höja i december. Under tiden ser marknaden priset på guld och silver sjunka. (Foto: Ahn Young-joon /AP-TT)

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Tror på räntehöjning december

Fokus ligger nu på Feds penningpolitiska möte den 27–28 oktober samt nästa veckas statistik över privata konsumtionsutgifter, PCE.

Det är ett mått som följs noga, eftersom det är centralbankens föredragna inflationsmått i arbetet mot inflationsmålet på två procent.

Marknaden räknar i stort med att centralbanken lämnar räntan oförändrad nästa vecka, men sannolikheten för en räntehöjning i december bedöms fortfarande ligga på 80 procent.

Samtidigt sänkte analytiker hos HSBC sina prognoser för det genomsnittliga priset på platina och palladium för 2026 i en analysrapport under torsdagen.

De hänvisar till förändrade marknadsförutsättningar och att investerare avvecklar innehav.

Bland övriga metaller sjönk silverpriset med en procent till 53,98 dollar per uns, platina backade 0,1 procent till 1 568,58 dollar, medan palladium låg kvar på 1 054,50 dollar.

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