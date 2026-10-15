Centralbankernas köp av guld september var de högsta på nästan två år. Nu slår investerare fast när guld kan nå ett nytt rekordpris.
Guld: Då tror investerarna på nytt rekordpris
Under onsdagen sjönk guldpriset med två procent till 4 075 dollar per troy-uns. Det kom i spåren av förväntningar om att amerikanska Fed återigen kommer att höja räntorna.
Samtidigt räknar fondförvaltare med en kraftig återhämtning för ädelmetallen i närtid.
Investerare förutspår att guldpriset dessutom kommer att nå nya rekordnivåer inom 24 månader.
Centralbankerna rapporterade guldköp i september som var på den högsta månadsnivån sedan november 2024.
Preliminära uppgifter från World Gold Council talar om att cirka 63 ton guld köpts in av centralbanker september.
Guldpriset nådde i januari en rekordnivå på över 5 500 dollar per troy-uns efter en intensiv prisuppgång.
Även om priset sjunkit sedan dess ligger ädelmetallen kvar på historiskt höga nivåer, konstaterar Financial Times.
Fondförvaltare räknar allmänt med att guldpriset stiger på medellång till lång sikt.
Uppgången drivs av investerare som söker trygga hamnar under geopolitisk spänning och osäkerhet kring ekonomi och finansmarknader.
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Guld en ”idealisk säkerhet”
Charlotte Yonge, fondförvaltare hos Troy Asset Management, förutspår att guldpriset når en ny rekordnivå inom 12-18 månader.
Hon beskriver guld som en ”idealisk säkerhet” mot det försämrade tillståndet i offentliga finanser och pekar på den skenande amerikanska statsskulden.
Dessutom menar hon att världens centralbanker kommer att trycka mer pengar ”nästa gång vi går in i en recession”.
”Guld kan inte tryckas på samma sätt”, säger hon hos Financial Times.
Institutioner på tillväxtmarknader söker en alternativ ”reservvaluta” till den amerikanska dollarn och det är sannolikt guld, snarare än andra valutor som euron eller yenen, tillägger hon.
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Vänder sig från dollarn
Aon Investments Paul Carne har samma perspektiv men lägger tidsmarginalen för nya rekordpris till ”inom två år”.
”När man använder dollarn som vapen, ska man inte bli förvånad om folk slutar använda den. Vad ska man använda i stället?”
Hans svar på den retoriska frågan är naturligtvis att peka mot guld.
Investerare borde fråga sig om vi är i inledningen av en finanskris, menar Peter Marrone, styrelseordförande och vd för gruvbolaget Allied Gold.
”Det verkar som om vi står inför en finansiell händelse”, påpekar han hos FT.
Family offices, företag som förvaltar förmögenheter åt enskilda familjer, har i allt högre grad sökt sig till guld, konstaterar Marrone.
De ”diversifierar bort från statsobligationer till förmån för guld.”
Efterfrågan på guld från centralbanker är fortfarande mycket hög, påpekar Suki Cooper, global analyschef hos Standard Chartered.
Efterfrågan hålls uppe trots att vissa sålt guld i spåren av kapitalbehov sedan USA inledde sitt krig mot Iran.
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Kina fortsätter köpa
Framöver tror investerare att centralbankernas köp av guld kommer att öka. Det sker i takt med att marknaderna tappar förtroende för den amerikanska dollarn och letar efter alternativ.
Kinas centralbank, People’s Bank of China, har de senaste månaderna fortsatt utöka sina guldreserver.
Enligt World Gold Council utgör centralbankens guldinnehav nu nio procent av de totala reserverna, vilket motsvarar cirka 2 410 ton.
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