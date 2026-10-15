Guld: Då tror investerarna på nytt rekordpris

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Samtidigt räknar fondförvaltare med en kraftig återhämtning för ädelmetallen i närtid.

Investerare förutspår att guldpriset dessutom kommer att nå nya rekordnivåer inom 24 månader.

Centralbankerna rapporterade guldköp i september som var på den högsta månadsnivån sedan november 2024.

Preliminära uppgifter från World Gold Council talar om att cirka 63 ton guld köpts in av centralbanker september.

Guldpriset nådde i januari en rekordnivå på över 5 500 dollar per troy-uns efter en intensiv prisuppgång.

Även om priset sjunkit sedan dess ligger ädelmetallen kvar på historiskt höga nivåer, konstaterar Financial Times.

Fondförvaltare räknar allmänt med att guldpriset stiger på medellång till lång sikt.

Uppgången drivs av investerare som söker trygga hamnar under geopolitisk spänning och osäkerhet kring ekonomi och finansmarknader.

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Guld en ”idealisk säkerhet”

Charlotte Yonge, fondförvaltare hos Troy Asset Management, förutspår att guldpriset når en ny rekordnivå inom 12-18 månader.

Hon beskriver guld som en ”idealisk säkerhet” mot det försämrade tillståndet i offentliga finanser och pekar på den skenande amerikanska statsskulden.

Dessutom menar hon att världens centralbanker kommer att trycka mer pengar ”nästa gång vi går in i en recession”.

”Guld kan inte tryckas på samma sätt”, säger hon hos Financial Times.

Institutioner på tillväxtmarknader söker en alternativ ”reservvaluta” till den amerikanska dollarn och det är sannolikt guld, snarare än andra valutor som euron eller yenen, tillägger hon.

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