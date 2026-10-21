Polischefen bytte billigt vin mot dyrt, ställde tillbaka vinlådorna och kom sedan tillbaka och köpte dem. Nu står han åtalad för bedrägeri
Polischef bytte billigt vin mot dyrt: Åtalad för bedrägeri
Fleggaaard är en stor danskägd kedja gränsbutiker i norra Tyskland. Man säljer framför allt öl, vin och sprit till lägre priser och med hundratusentals danskar som kunder.
Fleggaard Holding har butikskedjorna Fleggaard och Calle med tolv stora gränsbutiker och en omsättning motsvarande cirka 10,5 miljarder svenska kronor.
Majoriteten av kunderna är danskar, en av dem en polischef som under förra året gjorde åtminstone tre besök hos Fleggaard.
Fler blir det antagligen inte. Polischefen står åtalad för bedrägeri efter fiffel med vinflaskor i butiken.
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”Kreativt och olagligt”
Det är vad danska DR beskriver som ”ett kreativt och olagligt försök” att komma över dyrt vin till reapris som den danske polischefen torskat på.
Han åtalas för bedrägeri och tjänstefel efter flera besök i gränsbutiken, där han – till skillnad från andra kunder – gjorde mer än att fylla kundvagnen med alkohol, Nutella, godis och läsk.
Enligt åtalet tog polischefen två lådor med billigt vin och bytte ut flaskorna mot dyrare, mer exklusivt vin.
Sedan ställde han tillbaka lådorna, med det nu uppgraderade innehållet, i hyllorna. Dagen därpå återvände han till gränsbutiken, letade upp lådorna och lät en kassör skanna dem till det felaktiga lägre priset.
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Gjorde samma sak vid tre besök
Definitivt ett fiffigt upplägg och en kreativ tankeverksamhet bakom. Dessutom upprepat – enligt åtalet gjorde polischefen samma sak tre gånger – en gång vardera under månaderna juni, juli och augusti.
Vid ett av tillfällena tog 39-åringen dessutom en polisbil till gränsen för att handla. Det är orsaken till att han utöver bedrägeri även står åtalad för tjänstefel.
Förtjänsten? De tre vinresorna innebar att polischefen totalt behövde betala motsvarande 7 600 svenska kronor mindre för vinet än vad han skulle ha betalat.
Och den som tycker att det är en klen vinst för en förlorad karriär, lär inte möta särskilt mycket mothugg.
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Inte utlovad eftersmak, väl?
Dessa pengar vill i vilket fall Fleggaard nu ha tillbaka. Åtalet beskriver bland annat att det handlar om ett vin, Lynch-Moussas 2021, som man beskriver som känt för ”sin kraft och lagringspotential”.
Kanske var det lagringspotentialen polischefen föll för? Eller också var det för ”en lång, lätt kryddig eftersmak” som också utlovas – även om eftersmaken för polischefen lär vara rätt besk.
Hos DR framgår inte hur bedrägeriet upptäcktes. Åtalet mot honom ska i vilket fall upp i tingsrätten i Sønderborg denna vecka och mannen riskerar böter om han fälls.
Men eftersom han använt en polisbil för sitt bedrägeri och dessutom anklagas för att ha använt sin privata mobil för sökningar i polisens interna system, kan de yrkesmässiga konsekvenserna bli värre.
Enligt åtalet ska polischefen ha fotograferat en gripen person och slagit upp flera personnummer i systemet. Totalt står han åtalad för 20 otillåtna sökningar.
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