Polischef bytte billigt vin mot dyrt: Åtalad för bedrägeri

Fleggaard Holding har butikskedjorna Fleggaard och Calle med tolv stora gränsbutiker och en omsättning motsvarande cirka 10,5 miljarder svenska kronor.

Majoriteten av kunderna är danskar, en av dem en polischef som under förra året gjorde åtminstone tre besök hos Fleggaard.

Fler blir det antagligen inte. Polischefen står åtalad för bedrägeri efter fiffel med vinflaskor i butiken.

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”Kreativt och olagligt”

Det är vad danska DR beskriver som ”ett kreativt och olagligt försök” att komma över dyrt vin till reapris som den danske polischefen torskat på.

Han åtalas för bedrägeri och tjänstefel efter flera besök i gränsbutiken, där han – till skillnad från andra kunder – gjorde mer än att fylla kundvagnen med alkohol, Nutella, godis och läsk.

Enligt åtalet tog polischefen två lådor med billigt vin och bytte ut flaskorna mot dyrare, mer exklusivt vin.

Sedan ställde han tillbaka lådorna, med det nu uppgraderade innehållet, i hyllorna. Dagen därpå återvände han till gränsbutiken, letade upp lådorna och lät en kassör skanna dem till det felaktiga lägre priset.

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