Rekordras på Wall Street – Alphabet tappade 4 777 miljarder kronor på en dag

Med dollarn på 9,91 kronor motsvarar förlusten 4 777 miljarder kronor, nästan fyra gånger hela den svenska statsskulden på 1 279 miljarder kronor.

I år har det hänt 18 gånger att ett amerikanskt börsbolag tappat minst 200 miljarder dollar i börsvärde på en dag, mot 13 gånger under hela 2025 och aldrig före 2022, enligt Yahoo Finances beräkningar baserade på data från Bloomberg.

Alphabet räknar med att investera mer än 200 miljarder dollar i år, dubbelt så mycket som 2025, enligt NBC News, och kassaflödet har hållits på minus i takt med att AI-investeringarna ökat.

Sökannonserna, där AI också börjat märkas, växte 12 procent till omkring 63 miljarder dollar mot väntade 65 miljarder, enligt Yahoo Finance. En del av glappet förklarade bolaget med att den egna sökfunktionen AI Mode visar färre annonser än den vanliga sökningen.

”Pessimisterna kommer att hävda att det här är det första kvartalet där AI på allvar börjar skada sökaffären”, sa Jeffrey Wlodarczak, vd för analysfirman Pivotal Research, enligt Yahoo Finance.

Resten av börsen tog nyheten lugnare. Nasdaq stängde 1,4 procent lägre, men småbolagsindexet Russell 2000 steg 1,0 procent och på New York-börsen steg nästan dubbelt så många aktier som föll, enligt Reuters.

”En dag som den här, när investerarna flyr risk men småbolagen ändå går bättre, är ett gott tecken på att marknaden hittills inte ser sprickorna i AI-berättelsen som sprickor i varje hörn av marknaden”, sa Ross Mayfield, investeringsstrateg på Baird, till Reuters.

Investerarna sorterar AI-jättarna efter kassaflödet

Microsoft rapporterade samtidigt som Alphabet och slog förväntningarna. Aktien stängde på torsdagen nästan oförändrad, 0,2 procent lägre.

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”Sorteringen har börjat nu när teknikbolagen enbart bedöms utifrån sina AI-investeringar, och det kommer att skapa vinnare och förlorare. Nu får vi se vem som investerar rationellt i AI och vem som inte gör det”, sa Richard Reyle, investeringschef på Questar Capital Partners, till Investing.com.

Microsofts AI-investeringar var enligt Reyle ”rationella och avvägda”, och bolaget har behållit ett positivt kassaflöde. Alphabet hade däremot ”negativt kassaflöde, precis som Meta, och aktien får stryk”, sa han.

Reyle räknade med att Amazon skulle bedömas på samma sätt som Microsoft, som ett bolag med rationella AI-investeringar och ett sunt kassaflöde.

Amazon redovisade i stället ett rekordstort underskott i det fria kassaflödet, mer än 42 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna enligt Yahoo Finance, och intäkterna i kvartalet blev lägre än väntat, 201,94 miljarder dollar mot förväntade 202,31 miljarder. Aktien föll 6,5 procent i efterhandeln.