Storslam för Microsoft – obligationsförsäljning övertecknad mer än fyra gånger

Detta var första gången sedan 2017 som mjukvaruföretaget Microsoft emitterade nya obligationer. Vid det tillfället samlade bolaget in 17 miljarder dollar.

Första obligationsförsäljningen på månader

Den enorma efterfrågan på årets obligationer gjorde att de rådgivande bankerna kunde minska räntepremien jämfört med amerikanska statsobligationer med upp till 0,30 procentenheter. Följden blev att obligationerna med den längsta löptiden på 40 år fick en ränta som låg 1,05 procentenheter över statsobligationer med liknande löptid.

Försäljningen var dessutom den första obligationsförsäljningen från ett stort hyperscalerbolag sedan Alphabet tog in 25 miljarder dollar i början av augusti.

”Kreditmarknaderna gör mycket av det tunga arbetet med att reda ut vinnare och förlorare just nu. Marknaden är fortfarande öppen för emissioner, men inte för alla”, säger Jack Janasiewicz, portföljförvaltare för flera tillgångar och ledande portföljstrateg på Natixis Investment Managers Solutions, till Bloomberg.

Sällsynt toppbetyg banar väg för framgång

Utvecklingen gör Microsoft till en av vinnarna på marknaden för höga räntor år 2026. Företaget befinner sig samtidigt i en unik position då det tillsammans med Johnson & Johnson är de enda bolagen som har det högsta betyget AAA från både Moody’s och S&P Global Ratings.

”Tidpunkten för den här affären känns opportunistisk”, säger Brett Kozlowski, portföljförvaltare på GW&K Investment Management, till nyhetsbyrån.

Han tillägger att stark efterfrågan var väntad med tanke på ”det unika hos mycket sällsynta långa AAA-papper” och avkastningar på mer än 6 procent.

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”Denna kombination belyser sannolikt marknadens efterfrågan på en viss diversifiering av namn även om ett massivt utbud skapar utmaningar.”