Renault står emot krisen bättre – men ett bilmärke tappar fart

I niomånadersrapporten som presenterades på torsdagen ökade koncernens intäkter med 7,1 procent till 41,8 miljarder euro, enligt bolaget.

Under tredje kvartalet steg intäkterna med 1,4 procent, trots att antalet sålda fordon sjönk med 6 procent till knappt 498 000. Aktien steg efter rapporten som visade att bolaget klarat sig bättre än marknaden befarat, rapporterade Reuters.

Marginalerna pressas

Under första halvåret uppgick Renaults rörelsemarginal till 5,2 procent – ned från 6,0 procent ett år tidigare. För helåret räknar bolaget med en marginal kring 5,5 procent, enligt bolaget.

Det är en tydlig nedgång från 7,6 procent 2024, vilket visar hur lönsamheten pressas av konkurrens och högre kostnader.

Renaults vd François Provost har lyft fram bolagets förmåga att anpassa produktionen och försäljningen efter efterfrågan. I rapporteringen betonar koncernen också vikten av kostnadskontroll och att prioritera försäljning med bättre lönsamhet framför rena volymmål.