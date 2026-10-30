Renault står starkare än flera europeiska konkurrenter i bilkrisen. Elbilsförsäljningen rusar, men fallande Dacia-leveranser och pressade marginaler sätter den franska biljätten under press.
Renault står emot krisen bättre – men ett bilmärke tappar fart
Renault Group, med bilmärkena Renault, Dacia och Alpine, har hittills stått emot den europeiska bilkrisen relativt väl.
Men ökad konkurrens från kinesiska tillverkare och pressad lönsamhet sätter den franska biljätten under växande press.
I niomånadersrapporten som presenterades på torsdagen ökade koncernens intäkter med 7,1 procent till 41,8 miljarder euro, enligt bolaget.
Under tredje kvartalet steg intäkterna med 1,4 procent, trots att antalet sålda fordon sjönk med 6 procent till knappt 498 000. Aktien steg efter rapporten som visade att bolaget klarat sig bättre än marknaden befarat, rapporterade Reuters.
Marginalerna pressas
Under första halvåret uppgick Renaults rörelsemarginal till 5,2 procent – ned från 6,0 procent ett år tidigare. För helåret räknar bolaget med en marginal kring 5,5 procent, enligt bolaget.
Det är en tydlig nedgång från 7,6 procent 2024, vilket visar hur lönsamheten pressas av konkurrens och högre kostnader.
Renaults vd François Provost har lyft fram bolagets förmåga att anpassa produktionen och försäljningen efter efterfrågan. I rapporteringen betonar koncernen också vikten av kostnadskontroll och att prioritera försäljning med bättre lönsamhet framför rena volymmål.
Elbilarna ger medvind
Elektrifieringen är en av Renaults starkare sidor. Under tredje kvartalet ökade koncernens försäljning av helelektriska bilar med 84,7 procent jämfört med samma period i fjol. Elbilar stod då för 25,8 procent av personbilsförsäljningen.
Renault 5 har blivit en viktig modell i omställningen och Renault har stärkt sin position på den europeiska marknaden.
Under årets första nio månader ökade försäljningen av Renaults egna bilmärken med 1,1 procent, medan koncernens totala leveranser minskade, enligt bolaget.
Det visar hur den nya modellportföljen kan bidra till att hålla uppe försäljningen när andra delar av verksamheten går svagare.
Dacia bromsar
Den tydligaste motvinden finns hos Dacia, Renaults rumänska lågprismärke som koncernen köpte 1999. Under årets första nio månader sjönk leveranserna med 9,7 procent till 471 007 fordon. Bara under tredje kvartalet var nedgången 12,8 procent, skriver Reuters.
Renault förklarar tappet med en övergång mellan modellgenerationer och förändrad efterfrågan på drivlinor i takt med att elbilarna växer. Dacia möter också hårdare konkurrens från kinesiska tillverkare, särskilt i det större C-segmentet där nya Bigster konkurrerar.
Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.
Läs mer: Renault-chefen: Då blir europeiska bilar 30 000 kr dyrare