Tog barnens Lego för att få in en tusenlapp

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sedan en lagändring i augusti 2022 kan Kronofogden besluta om utmätning direkt, när polisen slår till mot misstänkta brottslingar.

Det har gett oss mängder av bilder och rubriker på hur man plockar åt sig lyxiga bilar, dyra klockor och guldtackor direkt på plats.

Hos NA beskriver Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott hos Kronofogden, hur de kriminellas lyxprylar blivit vardag för myndigheten.

”Vi är så vana vid det här. Det är bling-bling man visar upp för omvärlden för att signalera att man är framgångsrik”, säger Paulson.

Nästan alla klarar sina bolån. Dagens PS

”Utmätningar per telefon”

Lagändringen 2022 har gjort allt lättare, konstaterar han, och resultatet är en kraftig ökning både av antalet utmätningar och värdet på det som tas.

”Vi kan göra utmätningar per telefon sedan ett par år tillbaka. Polisen fungerar då som vår förlängda arm.”

När NA sedan publicerar listan över de dyraste beslagen Kronofogden gjort i Örebro län 2025, verifierar den bilden av de nya möjligheterna.

ANNONS

Det är bilar, klockor, guldtackor som toppar listan. Du ser den längre ner i texten.

Försäkringskassan: 6 av 10 krav felaktiga. Dagens PS