Vi ser rubrikerna om hur Kronofogden nöjt berättar om lyxbilar och guldtackor man plockat från kriminella. Men vad är det billigaste man tar?
Tog barnens Lego för att få in en tusenlapp
Sedan en lagändring i augusti 2022 kan Kronofogden besluta om utmätning direkt, när polisen slår till mot misstänkta brottslingar.
Det har gett oss mängder av bilder och rubriker på hur man plockar åt sig lyxiga bilar, dyra klockor och guldtackor direkt på plats.
Hos NA beskriver Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott hos Kronofogden, hur de kriminellas lyxprylar blivit vardag för myndigheten.
”Vi är så vana vid det här. Det är bling-bling man visar upp för omvärlden för att signalera att man är framgångsrik”, säger Paulson.
Nästan alla klarar sina bolån. Dagens PS
”Utmätningar per telefon”
Lagändringen 2022 har gjort allt lättare, konstaterar han, och resultatet är en kraftig ökning både av antalet utmätningar och värdet på det som tas.
”Vi kan göra utmätningar per telefon sedan ett par år tillbaka. Polisen fungerar då som vår förlängda arm.”
När NA sedan publicerar listan över de dyraste beslagen Kronofogden gjort i Örebro län 2025, verifierar den bilden av de nya möjligheterna.
Det är bilar, klockor, guldtackor som toppar listan. Du ser den längre ner i texten.
Tog Lego och gräsklippare
Men Kronofogden gör som bekant inte bara exklusiva tillslag. Listan över de tillslag man gjorde för småpengar är minst lika intressant.
I Örebro län beslagtog Kronofogden förra året exempelvis vid 2 tillfällen blandat Lego som man sålde för en tusenlapp och en gräsklippare som gick för lika mycket.
På en tidigare lista, från 2023, kan vi hitta en borrhammare och cirkelsåg som Kronofogden lade beslag på och sålde för 650 kronor, fiskeprylar för 800kronor och ett hylsset för 750.
Billigast/Listan över Kronofogdens minst värdefulla utmätningar 2025
(De utmätningar av minst värdefulla saker Kronofogden gjorde i Örebro län 2025)
1. Mast super rotary machine, 1 000 kr
2. Handväska av märket Guess, 1 000 kr
3. Gräsklippare Easyedge Ryobi, 1 000 kr
4. Elgitarr Morgan, 1 000 kr
5. Blandat Lego, 1 000 kr
6. Armbandsur märkt Burberry, 1 000 kr
7. Vinterjacka Märkt Sailracing, 1 000 kr
8. Lego med brandtema, 1 000 kr
9. Blåtandshögtalare Harman Kardon Goplay, 1 000 kr
10. Platinium växtlampa/terapilampa, 1 000 kr
(Källa: Kronofogden och NA)
Dyrast/Listan över Kronofogdens mest värdefulla utmätningar 2025
(Här är de utmätningar Kronofogden gjorde i Örebro län 2025 och sålde för mer än 100 000 kronor)
Mercedes-Benz AMG GLE 53 4MATIC+, 765 000 kr
BMW X5, 255 000 kr
Volvo XC60 Classic AWD Polestaroptimerad, 170 000 kr
Rolex Oyster Perpetual, 169 000 kr
Toyota Avensis, 156 000 kr
Rolex Oyster Perpetual, 147 000 kr
Kia Optima SW 1,7 CRDI D, 146 000 kr
Volvo V40 Cross Country D3, 128 000 kr
Kia Ceed, 111 000 kr
Valcambi Suisse guldtacka 100 g, 107 000 kr
Guldtacka Pamp, 100 g, 105 000 kr
Rolex Oyster Perpetual Date, 105 000 kr
Guldtacka Valcambi Suisse 100, 104 000 kr
Rolex Datejust, 104 000 kr
Guldtacka Valcambi Suisse 100 g, 103 000 kr
Guldtacka Argor-Heraeus, 100 g, 103 000 kr
(Källa: Kronofogden och NA)
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten. Dagens PS
