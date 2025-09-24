Dagens PS
Larry Ellisons miljardlöfte har förvandlats till ett mysterium

Larry Ellison, 81, har byggt upp en av världens största förmögenheter genom Oracle och Tesla. Hans filantropiska satsning Ellison Institute kantas nu av mysterium.
Larry Ellison, 81, har byggt upp en av världens största förmögenheter genom Oracle och Tesla. Hans filantropiska satsning Ellison Institute kantas nu av mysterium.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Oracles grundare Larry Ellison har lovat att donera nästan hela sin enorma förmögenhet, men satsningen kantas nu av ett mysterium.

Han är miljardären som överlevt teknikskiften och är i dag världens näst rikaste man.

81 år gammal är Larry Ellison åter central i teknikvärlden efter gigantiska AI-affärer, men hans filantropiska satsning kantas nu av ett mysterium.

Rikast efter Musk

Larry Ellison är namnet alla talar om just nu. Hans resa och Oracles utveckling rymmer både hyllade framgångar och en ifrågasatt kultur. Enligt Fortune är hans nettoförmögenhet 393 miljarder dollar. Det gör honom till världens näst rikaste person, precis efter Elon Musk.

Största delen av rikedomarna kommer från hans fyrtioettprocentiga andel i Oracle och en tung andel i Tesla. Uppgången har drivits av techbolagens framfart på börsen och AI-boomen som skjutit Oracles aktie till nya höjder.

Larry Ellison grundade Oracle 1977 efter ett CIA-projekt. I dag är bolaget en global jätte inom databaser och molntjänster, och Ellison äger fortfarande över 40 procent av företaget.
Larry Ellison grundade Oracle 1977 efter ett CIA-projekt. I dag är bolaget en global jätte inom databaser och molntjänster, och Ellison äger fortfarande över 40 procent av företaget.
Ett löfte om 95 procent

År 2010 gick Ellison med i Giving Pledge, där miljardärer lovar att skänka bort stora delar av sina pengar. Hans löfte var 95 procent.

Men Ellison har valt en egen väg för att skänka sin förmögenhet. I stället för breda donationer har han byggt egna projekt. Tyngdpunkten ligger på Ellison Institute of Technology vid University of Oxford. Där är målet att angripa stora globala frågor som sjukvård, klimat och livsmedelsförsörjning.

Den största satsningen hittills är ett nytt Oxford-campus för 1,3 miljarder dollar, planerat att öppna 2027.

Mysteriet på institutet

Men bakom kulisserna på Ellison Institute tornar enligt Fortune ett mysterium upp sig i ledarskiktet. The New York Times rapporterar att forskaren John Bell anställdes 2024 för att leda institutet.

I augusti 2025 tillkom professor Santa Ono, tidigare rektor vid University of Michigan och numera EIT Oxford & Global President, för att ”samarbeta” med Bell. Bara två veckor senare meddelade Bell att han lämnar det “mycket utmanande projektet”.

The Times skriver att det finns spänningar kring “hur man bäst kommersialiserar Mr. Ellisons vetenskapliga forskning, tillsammans med ihållande frågor om hur mycket institutet kan lita på att Mr. Ellison uppfyller sina ekonomiska åtaganden”.

Ellison är känd för en hård ledarstil. Oracle byggdes på en kultur där konkurrens och prestation stod i centrum. Han har själv sagt att hans framgång beror på att ständigt ifrågasätta auktoritet och etablerade sanningar.

Miljarderna på egna villkor

När det kommer till hans miljardlöfte har Ellison redan skänkt stora belopp. Han har gett 200 miljoner dollar till University of Southern California för cancerforskning och över 1 miljard dollar till Ellison Medical Foundation. Nu står han också bakom miljardbygget i Oxford.

Men hans direkta utbetalningar är ändå mindre än hos många andra miljardärer enligt Fortune, som konstaterar att Ellisons strategi i stället bygger på projekt där han själv behåller makten och styrningen.

