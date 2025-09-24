Oracles grundare Larry Ellison har lovat att donera nästan hela sin enorma förmögenhet, men satsningen kantas nu av ett mysterium.
Larry Ellisons miljardlöfte har förvandlats till ett mysterium
Mest läst i kategorin
Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard
Volvo Trucks har kammat hem en rekordorder i Australien. Delstaten Queensland beställer 80 brandbilar till ett värde av omkring 500 miljoner kronor – den största affären i sitt slag någonsin. Ordern stärker den svenska lastbilsjätten Volvos (börskurs Volvo) ställning inom specialfordon. Läs även: Ericsson uppges vara nära historiskt beslut – Dagens PS Volvo säkrar rekordaffär …
Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök
Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på 1,5 miljarder dollar, cirka 14 miljarder kronor, utraderas på marknaden. Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa. Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat …
Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien
Spelbolaget Stillfronts aktie har tappat kraftigt de senaste åren – men nu ser Swedbank tecken på ett möjligt trendbrott. ”Marknaden prissätter en kollaps som vi inte ser framför oss,” säger bankens analytiker Rasmus Engberg och höjer prognoserna inför Q3 där han pekar på både förbättrad intäktstrend och stabilt kassaflöde. Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: …
Unga fast i jobbkris – värre än experterna trott
Arbetslösheten har stigit världen över och slår inte minst mot unga. Problemet är dock värre i USA än i andra länder. Arbetslösheten i Sverige har studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år. Om man kollar på alla grupper, även de “dolda”, hamnar Sverige långt över snittet – på hela 18,8 procent …
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Han är miljardären som överlevt teknikskiften och är i dag världens näst rikaste man.
81 år gammal är Larry Ellison åter central i teknikvärlden efter gigantiska AI-affärer, men hans filantropiska satsning kantas nu av ett mysterium.
Missa inte: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
Rikast efter Musk
Larry Ellison är namnet alla talar om just nu. Hans resa och Oracles utveckling rymmer både hyllade framgångar och en ifrågasatt kultur. Enligt Fortune är hans nettoförmögenhet 393 miljarder dollar. Det gör honom till världens näst rikaste person, precis efter Elon Musk.
Största delen av rikedomarna kommer från hans fyrtioettprocentiga andel i Oracle och en tung andel i Tesla. Uppgången har drivits av techbolagens framfart på börsen och AI-boomen som skjutit Oracles aktie till nya höjder.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Ett löfte om 95 procent
År 2010 gick Ellison med i Giving Pledge, där miljardärer lovar att skänka bort stora delar av sina pengar. Hans löfte var 95 procent.
Men Ellison har valt en egen väg för att skänka sin förmögenhet. I stället för breda donationer har han byggt egna projekt. Tyngdpunkten ligger på Ellison Institute of Technology vid University of Oxford. Där är målet att angripa stora globala frågor som sjukvård, klimat och livsmedelsförsörjning.
Den största satsningen hittills är ett nytt Oxford-campus för 1,3 miljarder dollar, planerat att öppna 2027.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Mysteriet på institutet
Men bakom kulisserna på Ellison Institute tornar enligt Fortune ett mysterium upp sig i ledarskiktet. The New York Times rapporterar att forskaren John Bell anställdes 2024 för att leda institutet.
I augusti 2025 tillkom professor Santa Ono, tidigare rektor vid University of Michigan och numera EIT Oxford & Global President, för att ”samarbeta” med Bell. Bara två veckor senare meddelade Bell att han lämnar det “mycket utmanande projektet”.
The Times skriver att det finns spänningar kring “hur man bäst kommersialiserar Mr. Ellisons vetenskapliga forskning, tillsammans med ihållande frågor om hur mycket institutet kan lita på att Mr. Ellison uppfyller sina ekonomiska åtaganden”.
Ellison är känd för en hård ledarstil. Oracle byggdes på en kultur där konkurrens och prestation stod i centrum. Han har själv sagt att hans framgång beror på att ständigt ifrågasätta auktoritet och etablerade sanningar.
Läs också: Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft. Dagens PS
Miljarderna på egna villkor
När det kommer till hans miljardlöfte har Ellison redan skänkt stora belopp. Han har gett 200 miljoner dollar till University of Southern California för cancerforskning och över 1 miljard dollar till Ellison Medical Foundation. Nu står han också bakom miljardbygget i Oxford.
Men hans direkta utbetalningar är ändå mindre än hos många andra miljardärer enligt Fortune, som konstaterar att Ellisons strategi i stället bygger på projekt där han själv behåller makten och styrningen.
Läs även: Så fungerar den svenska skuldbromsen. Dagens PS
Läs även: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Larry Ellisons miljardlöfte har förvandlats till ett mysterium
Oracles grundare Larry Ellison har lovat att donera nästan hela sin enorma förmögenhet, men satsningen kantas nu av ett mysterium. Han är miljardären som överlevt teknikskiften och är i dag världens näst rikaste man. 81 år gammal är Larry Ellison åter central i teknikvärlden efter gigantiska AI-affärer, men hans filantropiska satsning kantas nu av ett …
Miljardären varnar för apokalyps: Kan öppna dörren för "Antikrist”
Riskkapitalisten Peter Thiel har under det senaste året öppet talat om Bibelns profetior, teknikens risker och världens undergång. I en pågående föreläsningsserie i San Francisco målar han upp en apokalyptisk framtid där en global supermakt kan bli själva Antikrist. Det är inte varje dag en riskkapitalist växlar mellan Johannes uppenbarelse, renässansmålningar och manga när han …
Förväntningarna på Breman: "En ny era"
Anna Breman möter stora förväntningar som centralbankschef för Nya Zeeland. ”En ny era” är den första kommentaren till chefsbytet. När Anna Breman blir centralbankschef på Nya Zeeland är hon inte bara den första kvinnan på posten och den första utländske chefen sedan självständigheten. Hon möter även stora förväntningar efter en orolig tid på centralbanken. Liam …
Wall Streets superinvesterare tipsar: Köp guld
Flera ikoniska Wall Street-investerare har smak för guld och rekommenderar andra att samla på sig ädelmetallen som uppges vara på väg mot sitt bästa år sedan 1979. Bland de legendariska investerare som hissar den glänsande råvaran finns exempelvis Ray Dalio, Jeffrey Gundlach och David Einhorn. Guld har varit de kända investerarnas rekommendation som en trygg …
Tuffa krav väntar – bostadsrättsföreningar måste “agera nu”
Vid årsskiftet väntar en stor förändring för landets bostadsrättsföreningar. Tiotusentals styrelser måste ställa om till nya regler.? Dagens PS har berättat om det nya regelverket tidigare. Snart måste samtliga bostadsrättsföreningar tillämpa det mer omfattande redovisningsregelverket K3 i sin årsredovisning. Enligt Ludvig & Co, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag, påverkas omkring 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige. …