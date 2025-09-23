Två globala jättar gör upp om framtidens kärnkraft i Sverige. Rolls-Royce och GE slåss om miljardkontraktet vid Ringhals.
Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft
Sverige står inför ett av sina största energibeslut på decennier.
Två reaktortekniker tävlar om att bli framtidens kärnkraft, men samtidigt vill svenskarna inte öppna plånboken för att betala notan.
Missa inte: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens PS
Två reaktorer kvar
Sveriges nya kärnkraft blir liten, planerna gäller små modulära reaktorer vid Ringhals. Efter att ha utvärderat 75 alternativ har Vattenfall valt att gå vidare med två leverantörer: amerikanska GE Vernova Hitachis BWRX-300 och brittiska Rolls-Royce SMR. Målet är att leverera cirka 1 500 MW el från mitten av 2030-talet.
”Vi är mycket stolta över att Vattenfall har valt Rolls-Royce SMR som en av de två slutliga teknologierna i denna hårt konkurrensutsatta process,” säger Chris Cholerton, vd för Rolls-Royce SMR i ett pressmeddelande.
De två koncepten bygger på välkänd lättvattenreaktorteknik men skiljer sig i både konstruktion och säkerhetssystem. GE:s BWRX-300 är en kokvattenreaktor med helt passiv kylning som kan hålla igång systemet i upp till en vecka utan extern ström.
Rolls-Royce SMR är i stället en tryckvattenreaktor som kombinerar passiva system med aktiva lösningar som pumpar. Även i designen märks skillnaderna – GE:s reaktor kräver en hög reaktortank som kan delvis placeras under mark, medan Rolls-Royce-modellen är plattare men tar större markyta, enligt Ny Teknik.
“GE Vernova Hitachi lyfter gärna fram att deras SMR har ett helt passivt säkerhetssystem. Det är jättebra, men man ska veta att båda reaktorerna kommer att vara säkra om de får tillstånd att byggas”, säger Karin Westling, ansvarig för Energiforsks kärnkraftsforskning.
Prislappen för ny kärnkraft i fokus
Frågan om ekonomi är central. Varken GE Vernova Hitachi eller Rolls-Royce vill avslöja några kostnader, men beräkningar pekar på runt 200 miljarder kronor för ett svenskt SMR-projekt, baserat på liknande satsningar i Kanada.
Samtidigt väger Vattenfall tungt in riskerna för förseningar.
“Vi vill känna oss trygga med att byggprocessen går så bra som möjligt. Det absolut viktigaste är att undvika förseningar när bygget väl har startat, för annars blir det dyrt”, säger Martin Darelius, ställföreträdande chef för ny kärnkraft på Vattenfall.
Regeringen har pressat på genom att utlova nya reaktorer till 2035 och öppna för statliga lån på hundratals miljarder kronor. Men samtidigt som politikerna skruvar upp tempot växer tvivlen kring hur notan ska betalas.
Läs också: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
Svenskarna säger nej
Enligt en läsarundersökning från Realtid stödjer nästan hälften av svenskarna ny kärnkraft, men en majoritet säger blankt nej till högre elräkningar för att finansiera den. Hela 49,3 procent anser att Sverige ”absolut” behöver bygga nya reaktorer, men 53,4 procent vill inte betala mer för sin el.
“Använd våra skattemedel på rätt sätt så hade vi haft ett fantastiskt land på många områden”, skriver en respondent i Realtids undersökning.
Nästan sex av tio misstror dessutom regeringens tidsplan om nya reaktorer till 2035. Skepsisen är särskilt stark i södra Sverige där elpriserna redan är höga.
En annan läsare påpekar: “Ny kärnkraft kommer förmodligen inte att öka kostnaden mer än den är i dag”.
Undersökningen enligt Realtid, blottar ett tydligt mönster där 42,3 procent anser att staten ska ta den ekonomiska risken för nya kärnkraftsprojekt, medan endast 1,3 procent menar att elkunderna bör bära kostnaderna.
Läs även: Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade. Dagens PS
Läs även: Världens 50 säkraste länder 2025 – Sverige långt ner. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
