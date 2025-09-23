Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft

Sverige står inför ett av sina största energibeslut på decennier.

Två reaktortekniker tävlar om att bli framtidens kärnkraft, men samtidigt vill svenskarna inte öppna plånboken för att betala notan.

Två reaktorer kvar

Sveriges nya kärnkraft blir liten, planerna gäller små modulära reaktorer vid Ringhals. Efter att ha utvärderat 75 alternativ har Vattenfall valt att gå vidare med två leverantörer: amerikanska GE Vernova Hitachis BWRX-300 och brittiska Rolls-Royce SMR. Målet är att leverera cirka 1 500 MW el från mitten av 2030-talet.

”Vi är mycket stolta över att Vattenfall har valt Rolls-Royce SMR som en av de två slutliga teknologierna i denna hårt konkurrensutsatta process,” säger Chris Cholerton, vd för Rolls-Royce SMR i ett pressmeddelande.

Sveriges nya kärnkraft blir liten. Planerna gäller små modulära reaktorer vid Ringhals. (Foto Björn Larsson Rosvall / TT)

De två koncepten bygger på välkänd lättvattenreaktorteknik men skiljer sig i både konstruktion och säkerhetssystem. GE:s BWRX-300 är en kokvattenreaktor med helt passiv kylning som kan hålla igång systemet i upp till en vecka utan extern ström.

Rolls-Royce SMR är i stället en tryckvattenreaktor som kombinerar passiva system med aktiva lösningar som pumpar. Även i designen märks skillnaderna – GE:s reaktor kräver en hög reaktortank som kan delvis placeras under mark, medan Rolls-Royce-modellen är plattare men tar större markyta, enligt Ny Teknik.

“GE Vernova Hitachi lyfter gärna fram att deras SMR har ett helt passivt säkerhetssystem. Det är jättebra, men man ska veta att båda reaktorerna kommer att vara säkra om de får tillstånd att byggas”, säger Karin Westling, ansvarig för Energiforsks kärnkraftsforskning.