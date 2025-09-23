Så fungerar den svenska skuldbromsen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Överskottsmål och skuldankare

Grunden i systemet är överskottsmålet. Det betyder att den offentliga sektorns inkomster ska vara högre än utgifterna över en hel konjunkturcykel.

”Det har i hög grad bidragit till budgetdisciplin och till att man har hållit sig i varje fall i närheten av målen. Så det är en starkt bidragande orsak till att skuldkvoten har fallit kraftigt”, säger Calmfors.

År 2019 infördes även ett skuldankare. Det innebär att statsskulden ska hållas under 35 procent av BNP på medellång sikt.

Finland vill kopiera

Men det var inte bara hårda sparkrav som sänkte Sveriges skuld. En stark tillväxt från 1995 fram till finanskrisen 2007 spelade också en stor roll.

”Vi har också haft tur och inte råkat ut för ekonomiska störningar av samma slag som Finland”, säger Calmfors.

I dag är Finlands skuld över 85 procent av BNP. Statsminister Petteri Orpo vill införa en skuldbroms som ska begränsa nivån till 40 procent.

”Vi diskuterade hur alla partier ska ställa sig bakom den kommande lagstiftningen”, sa Orpo efter samtal tidigare i somras enligt Svenska Yle.

Finansminister Riikka Purra betonade samtidigt att läget är allvarligt.

”Skulden kan inte fortsätta att öka. Arbetet med att minska skuldkvoten kommer att sträcka sig över flera regeringsperioder. Det kommer att ta lång tid innan vi ens närmar oss den nordiska nivån”, sa Purra.

Hon framhöll också att de offentliga utgifterna är ohållbart stora och att Finland måste följa EU:s finanspolitiska regler.

Inga straff för att bryta

I Sverige bygger systemet inte på hårda lagar. Om regeringen bryter mot överskottsmålet händer inget juridiskt.

”Det finns inte några sanktioner och regeringen sätts inte i fängelse om den inte följer ramverket. Men det är helt enkelt en norm som man hittills tagit på stort allvar”, säger Calmfors.

Överskottsmålet gäller dessutom över en hel konjunkturcykel, inte år för år. Underskott kan accepteras i dåliga tider, så länge de kompenseras i goda tider.

Nu diskuteras ett nytt steg. En parlamentarisk kommitté har föreslagit att överskottsmålet ersätts med ett balansmål. Calmfors tycker att det kan vara rimligt, men han varnar för risken att reglerna börjar urholkas.

”Det finns en oro bland många ekonomiska bedömare att vi är på väg bort från det ramverk som vi tycker har fungerat väldigt väl”, säger han.

