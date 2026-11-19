”Fem av sju nya kärnborrhål gav guldsektioner, och vi känner nu fyndigheten på större djup än tidigare. Resultaten går in i den uppdaterade mineralresursen.”

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Fortsätter vid Gubbträsk

Lappland guldprospektering har fortsatt arbetet även vid Gubbträsk där man fått ett nytt tillstånd kring 84 historiska borrhål och bevarade borrkärnor, och målet är en mineralresurs även där, säger bolaget.

”Stortjärnhobben är vårt huvudprojekt. Allt vi gör vid Stortjärnhobben handlar om att göra vår bedömning av fyndigheten säkrare och att ta fram underlaget för ett beslut om gruvdrift”, understryker Fredrik Johansson i kvartalsrapporten.

”Med fler och tätare borrhål vill vi lyfta delar av resursen från antagen till indikerad, den klass där det går att räkna på gruvplanering och ekonomi.”

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