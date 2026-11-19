Lappland guldprospektering lämnar rapport för tredje kvartalet, har hittat mer guld och går ur kvartalet med 16,7 miljoner kronor i kassan.
Lappland Guld: "Guldsektioner i fem nya borrhål"
När Lappland guldprospekterings vd Fredrik Johansson summerar tredje kvartalet 2026 handlar det primärt om det stora projektet, Stortjärnhobben.
”Under tredje kvartalet fick vi svar på frågan vi borrade för vid Stortjärnhobben: guldet finns även längre ner”, konstaterar Johansson.
”Fem av sju nya kärnborrhål gav guldsektioner, och vi känner nu fyndigheten på större djup än tidigare. Resultaten går in i den uppdaterade mineralresursen.”
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Fortsätter vid Gubbträsk
Lappland guldprospektering har fortsatt arbetet även vid Gubbträsk där man fått ett nytt tillstånd kring 84 historiska borrhål och bevarade borrkärnor, och målet är en mineralresurs även där, säger bolaget.
”Stortjärnhobben är vårt huvudprojekt. Allt vi gör vid Stortjärnhobben handlar om att göra vår bedömning av fyndigheten säkrare och att ta fram underlaget för ett beslut om gruvdrift”, understryker Fredrik Johansson i kvartalsrapporten.
”Med fler och tätare borrhål vill vi lyfta delar av resursen från antagen till indikerad, den klass där det går att räkna på gruvplanering och ekonomi.”
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Går vidare i gruvplanering
De sju nya kärnborrhål som redovisades 4 september visar mineralisering längre ner i den södra delen.
Den sektion som innehöll mest guld var 5,1 meters borrhålslängd med 1,76 gram guld per ton, skriver bolaget i kvartalsrapporten.
”Höstens och vinterns borrning vid Stortjärnhobben riktar sig mot gruvplaneringen”, säger Fredrik Johansson.
”Hålen ska ge underlag om bergets vattengenomsläpplighet inför miljötillståndet för fullskalig drift och mer detaljerade halter i det planerade dagbrottet.”
Ansökan om miljötillstånd för provbrytning ligger hos länsstyrelsen, som inte har angett när beslutet kommer, konstaterar bolaget som är berett att ”börja inom kort” när beslutet kommer.
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Domstolsavgörande januari 2027
Mark- och miljööverdomstolen har kallat till sammanträde den 19 januari 2027 om Vapstens samebys överklagande av markanvisningen.
”Vi har tillträde till marken medan överklagandet prövas och fortsätter arbetet där”, påpekar vd Fredrik Johansson.
Vid Nya Gilleberget har Lappland guldprospektering slutrapporterat vårens fyra hål, enligt tidsplanen i förra delårsrapporten.
”Guldzonen om 28,05 meters borrhålslängd med 2,30 gram guld per ton står öppen. I höst planerade vi två hål mot zonen, och när fältkarteringen visade mineralisering i båda borrade vi ett tredje”, rapporterar man.
Gubbträsk nr 102, som Bergsstaten beviljade den 11 september, gav bolaget 84 av områdets 86 historiska borrhål och dess geolog går nu igenom de bevarade kärnorna.
”Bergkaxborrningen vid Löparen, som vi redovisade den 13 juli, pekar ut två guldanomalier, varav en tidigare okänd”, konstaterar bolaget.
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