Brist på tankfartyg driver upp kostnader för oljetransporter till historiska nivåer. Nu står frakten för 40 procent av oljepriset.
Krisen: Nu tar transporten 40 procent av priset för oljan
Oljepriset har stigit sex procent under den senaste veckan och ett fat Nordsjöolja kostar nu drygt 117 dollar.
Det har pressat priset på diesel över riktmärket 200 dollar per fat på den internationella marknaden. Samtidigt har priset vid pump på många håll passerat två euro.
Men just nu är det inte själva oljan som driver upp priset på produkten – det är transporten.
”Att transportera olja runt om i världen har blivit det största problemet”, säger en råvaruhandlare.
”Det finns inte tillräckligt med fartyg, och de som finns tillgängliga blir allt dyrare. Vi står inför en situation som saknar motstycke i historien. Fraktkostnaderna är helt extrema.”
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2 700 procent dyrare
Uppgifter från konsultfirman Clarkson bekräftar att kostnaden för att chartra en supertanker för första gången i historien har överstigit 1,4 miljoner dollar per dygn på viktiga huvudrutter, specifikt de som förbinder Mellanöstern med Asien.
För ett år sedan var kostnaden högst 50 000 dollar per dygn. Det är en ökning med 2 700 procent.
Omräknat per fat är det en ökning från två till 30 dollar per fat. Det gör att kostnaden för transporten av oljan utgör 20-40 procent av priset.
Flera faktorer ligger bakom uppgången och en konkret är naturligtvis den premie för ”krigsrisk” som lägger till minst tio procent på kostnaden för ett fartyg i dag.
Situationen förvärras av en global brist på supertankers, så kallade VLCC:er. Det finns bara 925 sådana i hela världen och de är de enda som kan transportera än två miljoner fat.
Längre rutter – högre kostnader
”Instabiliteten i Mellanöstern har tvingat raffinaderier att söka sig till leverantörer på annat håll, exempelvis i Brasilien eller Afrika”, påpekar Bloomberg-analytikern Javier Blas hos La Vanguardia.
Dessa längre rutter leder till högre kostnader och minskad tillgång på de enorma fartygen.
Före konflikten tog en transport till Asien två veckor, nu kan den ta mer än en och en halv månad.
Det är här mindre och äldre fartyg kommer in i bilden. Priserna på äldre tillgängliga supertankers har skjutit i höjden. Samma trend syns bland mindre fartygskategorier. priset på Suezmax-tankers, vilka kan navigera genom kanalen de fått sitt namn från, har fördubblats under det senaste året.
Mindre Aframax- eller MR-tankers också har blivit dyrare, om än i måttligare takt.’’
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”En enorm flaskhals”
En flotta på omkring 60 mindre fartyg, som kan anlöpa hamnar med mindre vattendjup, tar risken att korsa konfliktzonen för att hämta råolja. Oljan lastas sedan om ute på öppet hav till större fartyg med större djupgående.
Enligt konsultfirman Clarkson ligger för närvarande 15 procent av den globala flottan av supertankers overksam utanför Omans kust i väntan på denna typ av last.
Det skapar en enorm flaskhals som i praktiken tar bort en femtedel av världens tillgängliga tankerkapacitet från marknaden.
”Frågan är inte om det kommer att finnas olja tillgänglig, utan om vi har råd att betala för den”, säger en handlare hos La Vanguardia.
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