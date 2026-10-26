Krisen: Nu tar transporten 40 procent av priset för oljan

Men just nu är det inte själva oljan som driver upp priset på produkten – det är transporten.

”Att transportera olja runt om i världen har blivit det största problemet”, säger en råvaruhandlare.

”Det finns inte tillräckligt med fartyg, och de som finns tillgängliga blir allt dyrare. Vi står inför en situation som saknar motstycke i historien. Fraktkostnaderna är helt extrema.”

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2 700 procent dyrare

Uppgifter från konsultfirman Clarkson bekräftar att kostnaden för att chartra en supertanker för första gången i historien har överstigit 1,4 miljoner dollar per dygn på viktiga huvudrutter, specifikt de som förbinder Mellanöstern med Asien.

För ett år sedan var kostnaden högst 50 000 dollar per dygn. Det är en ökning med 2 700 procent.

Omräknat per fat är det en ökning från två till 30 dollar per fat. Det gör att kostnaden för transporten av oljan utgör 20-40 procent av priset.

Flera faktorer ligger bakom uppgången och en konkret är naturligtvis den premie för ”krigsrisk” som lägger till minst tio procent på kostnaden för ett fartyg i dag.

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Situationen förvärras av en global brist på supertankers, så kallade VLCC:er. Det finns bara 925 sådana i hela världen och de är de enda som kan transportera än två miljoner fat.

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