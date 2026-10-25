Snodde psalmtext: Svensk författare i strid med möbeljätte

Den senare är skriven av Lina Sandell på 1800-talet. Det hör till saken eftersom upphovsrätten säger att ett verk blir fritt att använda 70 år efter upphovspersonens död.

Skulle det vara ett verk med flera upphovspersoner skyddas stycket tills 70 år gått efter att den sist avlidne upphovspersonen dött.

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Fritt fram för Sandells text

Det är med andra ord fritt fram att använda Lina Sandells budskap ”Tryggare kan ingen vara”.

Det är en annan sak med ”Du vet väl om att du är värdefull”. Det är titeln på en psalm skriven 1978 av Ingemar Olsson, fortfarande verksam som kompositör.

”Det var någon som skrev på Facebook att ´vet du om att det säljs en kudde med din text på´. Då hade jag inte hört talas om det”, säger Ingemar Olsson hos Kyrkans tidning.

Upphovsrätt kan vara snårigt och när det gäller låttitlar kan många vara så allmänna att de inte kan skyddas – men det finns även juridiska utslag om motsatsen.

Ett exempel är Peter Lundblad som vann en strid mot Silja Line som parafraserat hans ”Ta mig till havet och gör mig till kung” i sin reklam.

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