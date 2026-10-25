Ett brott mot upphovsrätten – eller en vardaglig fras som inte är skyddad? Det strider en svensk psalmförfattare och en möbeljätte om.
Snodde psalmtext: Svensk författare i strid med möbeljätte
I möbeljätten Mios sortiment finns just nu två kuddar med text på, text som är psalmstrofer.
Kuddarna har broderade texter med orden ”Du vet väl om att du är värdefull” respektive ”Tryggare kan ingen vara”.
Den senare är skriven av Lina Sandell på 1800-talet. Det hör till saken eftersom upphovsrätten säger att ett verk blir fritt att använda 70 år efter upphovspersonens död.
Skulle det vara ett verk med flera upphovspersoner skyddas stycket tills 70 år gått efter att den sist avlidne upphovspersonen dött.
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Fritt fram för Sandells text
Det är med andra ord fritt fram att använda Lina Sandells budskap ”Tryggare kan ingen vara”.
Det är en annan sak med ”Du vet väl om att du är värdefull”. Det är titeln på en psalm skriven 1978 av Ingemar Olsson, fortfarande verksam som kompositör.
”Det var någon som skrev på Facebook att ´vet du om att det säljs en kudde med din text på´. Då hade jag inte hört talas om det”, säger Ingemar Olsson hos Kyrkans tidning.
Upphovsrätt kan vara snårigt och när det gäller låttitlar kan många vara så allmänna att de inte kan skyddas – men det finns även juridiska utslag om motsatsen.
Ett exempel är Peter Lundblad som vann en strid mot Silja Line som parafraserat hans ”Ta mig till havet och gör mig till kung” i sin reklam.
Redan vunnit en strid
Ingemar Olsson har för övrigt själv vunnit en strid när det gäller just den aktuella psalmtiteln.
Bonnierförlagen gav ut en bok med titeln ”Du vet väl om att du är värdefull” utan tillstånd.
”Det slutade med att de gav mig ekonomisk ersättning för att de hade snott titeln och drog in böckerna”, berättar Olsson hos Kyrkans tidning.
I ett skriftigt svar till Kyrkans tidning skriver Mio att ”vi är trygga i att korta textrader av det här slaget inte skyddas av upphovsrätten, oavsett om det är en låttitel eller inte.”
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Slutar sälja – när lagret är slut
Trots det har Mio gett med sig och ska sluta sälja kudden med texten – men inte förrän lagret har gått åt.
”Givet kontakterna med Ingemar har vi dock valt att, som ett uttryck för god vilja, upphöra med försäljningen av den aktuella produkten så snart vi har sålt slut på de produkter som vi redan har i lager.”
Ingemar Olsson är inte särskilt imponerad av möbelkedjans svar som han kallar ”horribelt”.
”Det påverkar inte min inställning alls. De inser att de har gjort fel, men de tänker inte ersätta mig utan de ska ändå sälja slut och tjäna sina pengar.”
Ingemar Olsson väntar nu på en återkoppling från Mio, efter att ha meddelat att han stämmer möbelkedjan om parterna inte kommer överens.
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