"Avgå eller leverera": Finansministern pressas om försvaret

Healey avgick som försvarsminister under den tidigare premiärministern Keir Starmer, med motiveringen att regeringen misslyckats med att satsa tillräckligt på försvaret.

Healey hade krävt en tidsplan för att öka de brittiska försvarsutgifterna till tre procent av BNP senast 2030, på vägen till Natos mål på 3,5 procent år 2035.

Nu, fyra månader senare, är Healey tillbaka i regeringen som finansminister och ska presentera en budget, där oppositionen i form av Tories naturligtvis kräver att Healey lever upp till de krav han tog som skäl att utmana Starmer om.

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Löser det genom att låna pengar

Tories kräver helt enkelt att Healey avgår om han inte presenterar en plan för tre procent av BNP till försvaret senast 2030.

Finansministern väntas nu lösa det genom ytterligare finansiering via National Wealth Fund och British Business Bank.

Han väntas även leverera stöd till brittiska vapenindustrier och företag inom militärteknik med förhoppningen att de även ska ge fler jobb.

Investeringarna ska finansieras genom långfristiga lån i stället för genom att skära i andra utgifter och de företag som främst väntas gynnas av Healey blir drönartillverkare och AI-företag.

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