Brittiska regeringen pressas till nya försvarsutgifter. Det tänker finansministern lösa genom att trolla med knäna och låna till försvaret.
"Avgå eller leverera": Finansministern pressas om försvaret
Det finns en förhistoria i det som nu utspelar sig i det brittiska parlamentet. John Healey avgick som försvarsminister under tidigare premiärministern Keir Starmer.
Healey avgick som försvarsminister under den tidigare premiärministern Keir Starmer, med motiveringen att regeringen misslyckats med att satsa tillräckligt på försvaret.
Healey hade krävt en tidsplan för att öka de brittiska försvarsutgifterna till tre procent av BNP senast 2030, på vägen till Natos mål på 3,5 procent år 2035.
Nu, fyra månader senare, är Healey tillbaka i regeringen som finansminister och ska presentera en budget, där oppositionen i form av Tories naturligtvis kräver att Healey lever upp till de krav han tog som skäl att utmana Starmer om.
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Löser det genom att låna pengar
Tories kräver helt enkelt att Healey avgår om han inte presenterar en plan för tre procent av BNP till försvaret senast 2030.
Finansministern väntas nu lösa det genom ytterligare finansiering via National Wealth Fund och British Business Bank.
Han väntas även leverera stöd till brittiska vapenindustrier och företag inom militärteknik med förhoppningen att de även ska ge fler jobb.
Investeringarna ska finansieras genom långfristiga lån i stället för genom att skära i andra utgifter och de företag som främst väntas gynnas av Healey blir drönartillverkare och AI-företag.
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Långa lån beräknas annorlunda
Att gå via långfristiga lån skulle göra det möjligt för Healey att både äta kakan och ha den kvar.
Han kan öka försvarsinvesteringarna utan att bryta mot regeringens finanspolitiska regler, eftersom finansiering via offentliga finansinstitut behandlas annorlunda än vanliga statliga utgifter.
Investeringarna skulle även räknas in i Natos mål för försvarsutgifter, vilket ger Healey en möjlighet att öka de militära investeringarna utan att på pappret få sämre läge i sina offentliga finanser.
En annan myndighet, Office for Budget Responsibility, OBR, har beräknat att det skulle krävas ytterligare 17,3 miljarder pund under perioden 2029–2030 för att nå nivån på tre procent av BNP, skriver City AM.
Finansministern har dock redan meddelat att det inte kommer någon fullständig tidsplan för att nå försvarsmålet förrän i samband med nästa års översyn av statsutgifterna.
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Tories: ”Leverera eller avgå”
Oppositionens skuggfinansminister Andrew Griffith kräver dock att Healey avgår direkt om han inte på onsdag i budgeten presenterar en fullt finansierad plan för att nå treprocents-målet.
”När John Healey har avslutat sitt budgettal måste han antingen ha säkrat full finansiering för försvarsutgifter på tre procent, eller så måste han avgå”, säger Griffith.
”Vi lever i en tid av exceptionella hot, och ändå tvekar finansministern med att hitta pengarna som krävs för att betala landets ’försäkringspremie’.”
Försvarsminister Wes Streeting avvisar Tories kritik och hävdar att den tidigare Tories-regeringen lämnade försvaret underfinansierat.
”De konservativa krympte den brittiska armén till dess minsta storlek sedan Napoleonkrigen och lämnade ett hål på 17 miljarder pund i utrustningsplanen”, hävdar Streeting.
”Deras fantasiekonomi kommer inte att hålla Storbritannien säkert – precis som deras hänsynslösa urholkning av vår försvarsmakt inte gjorde det när de satt vid makten.”
Streeting har som försvarsminister varnat för att Storbritannien måste var förberett på risken för en konflikt senast 2030, i takt med att Ryssland bygger ut sin militära förmåga.
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