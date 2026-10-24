Kriget mot Iran: "Dubbelt så mycket olja i havet"

”Dubbelt så mycket olja”

I gruppens forskning har man jämfört Persiska viken i mars 2026 med motsvarande period året innan och ser en kraftig ökning av oljeföroreningar.

”Vi ser dubbelt så mycket olja på vattenytan i Persiska viken jämfört med vad vi skulle vänta oss om det inte pågick en omfattande konflikt”, säger Barnes.

Det som är svårare att bedöma, givet den begränsade fysiska tillgången till det konfliktdrabbade havsområdet, är effekterna på det marina djurlivet.

Persiska viken har ett ekosystem som sjuder av liv. Här finns flera arter av havssköldpaddor, hundratals fiskarter och världens näst största population av dugonger, även kallade sjökor.

”En av världens största samlingar av valhajar finns nära oljefältet South Pars, i gränsområdet mellan Qatar och Iran”, säger Bernhard Riegl, professor vid Nova Southeastern University, som studerat Persiska viken i årtionden.

Årets El Niño ”den kraftigaste någonsin”. Dagens PS

”Ger omfattande effekter”

ANNONS

Endast de mest härdiga marina organismerna överlever här. Persiska viken är inte bara ett av världens varmaste havsområden; den genomgår också kraftiga temperaturväxlingar under året.

Vattnet utanför Kuwait City varierar till exempel från toppnoteringar runt 36 grader Celsius mitt i sommaren till cirka 16 grader som lägst.

Oavsett vilket land eller fartyg som blir måltavla under detta krig kommer det att ge omfattande effekter, menar Riegl,

”Om vi ​​släpper en droppe olja i vattnet på den iranska sidan vid inloppet till Persiska viken, kommer den ett år senare att finnas vid Kuwait, och två år senare att ha nått den omanska sidan av viken och driva vidare därifrån.”

Studsvik ska sanera vid ökända kärnkraftverket. Dagens PS

Attacker mot oljeinfrastruktur har bidragit till att fördubbla oljeföroreningarna i Persiska viken. Iran, Israel och USA har bidragit till effekterna för havet. (Foto: Hasan Jamali /AP-TT)

”Har de mest värdefulla resurserna”

En möjlig oväntad följd av miljöskadorna i Persiska viken är att de kan försvåra forskarnas förståelse av hur klimatförändringarna kommer att påverka världshaven.

De höga temperaturerna i Persiska viken motsvarar ungefär de förhållanden som väntas råda i tropiska havsområden omkring år 2100, förklarar Riegl.

ANNONS

Persiska viken besitter ”några av de mest värdefulla genetiska resurserna av alla hav på jorden, eftersom många av de anpassningar som kommer att krävas redan har skett där”, påpekar professorn.

”Om vi ​​vill veta hur världshaven kommer att se ut i slutet av århundradet är det Persiska viken vi bör studera.”

Fler än 25 döda i ryska drönarattacker i Europa. Dagens PS