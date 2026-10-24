USA:s krig mot Iran fördubblar oljeföroreningarna i Persiska viken. Bomber och missiler frigör tungmetaller och skadliga kemikalier.
Kriget mot Iran: "Dubbelt så mycket olja i havet"
Konflikten i Mellanöstern håller på att utvecklas till ännu ett amerikanskt krig med ett giftigt arv, påpekar nu forskare. Bomber och missiler frigör tungmetaller och skadliga kemikalier i atmosfären.
Amerikanska, israeliska och iranska anfall har träffat oljeanläggningar och orsakat bränder som täckt områden i tjock, svart rök och oljeindränkt regn.
Det hör har utsatt miljontals människor för föroreningar som enligt forskare kan få långvariga konsekvenser för hälsan.
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Oljeutsläpp som ses från rymden
Anfallen drabbar även Persiska viken. Attacker mot fartyg och oljeinfrastruktur har lett till oljeutsläpp som syns ända från rymden.
I takt med att konflikten fortsätter varnar experter för en mer omfattande miljökatastrof.
I många fall är det tydligt hur en attack mot ett fartyg leder till miljöskador, säger Brian Barnes.
Han ingår i en grupp satellitoceanografer vid University of South Florida som analyserar effekterna av kriget.
”När det gäller några av de större fartyg som attackerats ser vi långdragna utsläppssvansar som sträcker sig hundratals kilometer från platsen för angreppet”, säger Barnes hos CNN.
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”Dubbelt så mycket olja”
I gruppens forskning har man jämfört Persiska viken i mars 2026 med motsvarande period året innan och ser en kraftig ökning av oljeföroreningar.
”Vi ser dubbelt så mycket olja på vattenytan i Persiska viken jämfört med vad vi skulle vänta oss om det inte pågick en omfattande konflikt”, säger Barnes.
Det som är svårare att bedöma, givet den begränsade fysiska tillgången till det konfliktdrabbade havsområdet, är effekterna på det marina djurlivet.
Persiska viken har ett ekosystem som sjuder av liv. Här finns flera arter av havssköldpaddor, hundratals fiskarter och världens näst största population av dugonger, även kallade sjökor.
”En av världens största samlingar av valhajar finns nära oljefältet South Pars, i gränsområdet mellan Qatar och Iran”, säger Bernhard Riegl, professor vid Nova Southeastern University, som studerat Persiska viken i årtionden.
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”Ger omfattande effekter”
Endast de mest härdiga marina organismerna överlever här. Persiska viken är inte bara ett av världens varmaste havsområden; den genomgår också kraftiga temperaturväxlingar under året.
Vattnet utanför Kuwait City varierar till exempel från toppnoteringar runt 36 grader Celsius mitt i sommaren till cirka 16 grader som lägst.
Oavsett vilket land eller fartyg som blir måltavla under detta krig kommer det att ge omfattande effekter, menar Riegl,
”Om vi släpper en droppe olja i vattnet på den iranska sidan vid inloppet till Persiska viken, kommer den ett år senare att finnas vid Kuwait, och två år senare att ha nått den omanska sidan av viken och driva vidare därifrån.”
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”Har de mest värdefulla resurserna”
En möjlig oväntad följd av miljöskadorna i Persiska viken är att de kan försvåra forskarnas förståelse av hur klimatförändringarna kommer att påverka världshaven.
De höga temperaturerna i Persiska viken motsvarar ungefär de förhållanden som väntas råda i tropiska havsområden omkring år 2100, förklarar Riegl.
Persiska viken besitter ”några av de mest värdefulla genetiska resurserna av alla hav på jorden, eftersom många av de anpassningar som kommer att krävas redan har skett där”, påpekar professorn.
”Om vi vill veta hur världshaven kommer att se ut i slutet av århundradet är det Persiska viken vi bör studera.”