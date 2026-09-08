Trumps prislapp för att lyssna på en idé: 1,6 miljoner

Den som ville träffa den amerikanske presidentens son och presentera sin affärsidé kunde få göra det vid en privat middag, men bara om hen först betalade 150 000 euro, motsvarande drygt 1,6 miljoner kronor, skriver estländska Äripäev.

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”Mycket bra möjlighet”

Tidningen uppger att kända affärsmän både från Estland och andra länder var inbjudna till den privata middagen.

”Framför allt är detta en mycket bra möjlighet för dem som vill ta sig in på den amerikanska marknaden, expandera sin verksamhet där och skapa kontakter på hög nivå”, stod det i inbjudan.

Denna inbjudan spreds i sociala medier men raderades senare, möjligen inför det olyckliga i att det blottade hur USA:s egen presidentfamilj sätter en prislapp på att slussa in företag i hemlandet.

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