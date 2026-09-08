Den som ville kunde i helgen få presentera en affärsidé för Donald Trump Jr, presidentens son – men det kostade 1,6 miljoner kronor.
Trumps prislapp för att lyssna på en idé: 1,6 miljoner
Den amerikanske presidentens son, Donald Trump Jr, besökte i helgen Estlands huvudstad Tallinn.
Som representant för den amerikanska presidentfamilj som berikat sig mest på ämbetet någonsin, levde han väl upp till det.
Den som ville träffa den amerikanske presidentens son och presentera sin affärsidé kunde få göra det vid en privat middag, men bara om hen först betalade 150 000 euro, motsvarande drygt 1,6 miljoner kronor, skriver estländska Äripäev.
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”Mycket bra möjlighet”
Tidningen uppger att kända affärsmän både från Estland och andra länder var inbjudna till den privata middagen.
”Framför allt är detta en mycket bra möjlighet för dem som vill ta sig in på den amerikanska marknaden, expandera sin verksamhet där och skapa kontakter på hög nivå”, stod det i inbjudan.
Denna inbjudan spreds i sociala medier men raderades senare, möjligen inför det olyckliga i att det blottade hur USA:s egen presidentfamilj sätter en prislapp på att slussa in företag i hemlandet.
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Kontroversiellt kasino arrangör
Enligt estniska nyhetssajten Delfi arrangerades middagen av Studioworks. Bolaget driver den studio i Tallinn där det kontroversiella nätkasinobolaget Duel Casino producerar sina sändningar.
Duel Casino har bland annat uppmärksammats sedan en amerikansk nynazist medverkat i livesändningarna, i klädd naziuniform och med nazisthälsningar.
Programmet har även låtit rasistiska och antisemitiska uttalanden förekomma i sändningarna.
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”Priset för en plats 150 000 euro”
Äripäev skrivit att tidningen varit i kontakt med en affärsman som tog del av inbjudan, där det påstods att elva affärsmän från olika världsdelar skulle delta på middagen.
”Priset för en plats är 150 000 euro. Om det här är intressant för dig, hör av dig så skickar jag mer detaljerad information”, skrev arrangören i ett privat meddelande till affärsmannen, enligt Äripäev.
Efter att tidningen publicerat uppgifter om middagen har arrangören Triin Randloo hört av sig och sagt att ingen av dem som deltog vid middagen betalade någon avgift.
”Ursprungligen var planen att erbjuda två platser till försäljning för att bidra till att täcka kostnaderna för arrangemanget, men i slutändan gjordes det inte”, säger arrangören.