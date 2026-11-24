Tidigare under hösten har det rapporterats av bland annat Affärsvärlden att stålprojektet i Boden behöver ta in ytterligare kapital för att färdigställa fabriken i Boden. Detta trots att Wallenbergsfären under våren gått in som ägare i bolaget och skjutit till nya pengar.

Stegra har jagat nytt kapital sedan starten

Stegra ville då inte kommentera tidningens uppgifter om summan 10 miljarder kronor, men som ändå delvis bekräftades av styrelseordförande Leif Johansson som “lite flytande materia”.

”Jag skulle ju tro att det kommer att behövas lite mer kapital och det kommer att behövas olika sorters insatser ifrån företaget”, sade Johansson till TT då.

Stegra, som tidigare hette H2 Green Steel, grundades 2020 med målet att producera så kallat grönt stål, det vill säga utifrån fossilfria produktionsmetoder.