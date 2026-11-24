5 procent ska till fond

En central del är Anthropic Public Benefit Fund. Genom konstruktionen ska fonden tillföras aktier motsvarande 5 procent av bolaget. Ytterligare aktier kan tillkomma när bolagets värdering passerar vissa nivåer. Ambitionen är att skapa en långsiktig finansieringskälla för välgörenhet och andra samhällsnyttiga ändamål.

Det är inga små belopp det handlar om. Enligt TechCrunch kan Anthropic och dess anställdas olika donationsåtaganden på sikt motsvara omkring 156 miljarder dollar. Det är dock en uppskattning av potentiella framtida värden, inte pengar som redan har betalats ut.

Även grundarnas personliga löften sticker ut. De sju grundarna har förbundit sig att donera 80 procent av sina förmögenheter. Men det finns en viktig reservation – att löftena är frivilliga och kan återkallas.

Starkt fäste i Silicon Valley

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Men rörelsen har också utvecklats. I dag står riskerna med artificiell intelligens och andra potentiella hot mot mänsklighetens framtid högt på agendan.

Det är en förklaring till varför EA fått ett särskilt starkt fäste i Silicon Valley. För personer som tror att avancerad AI kan förändra hela civilisationen blir det naturligt att rikta både kapital och välgörenhet mot just dessa frågor.

Anthropic är ett av de tydligaste exemplen på den utvecklingen. Bolaget har inte bara byggt in filantropiska ambitioner i ägandet, utan också försökt göra donationer till en del av företagskulturen. Enligt Financial Times har fler än 60 nuvarande och tidigare anställda lovat att skänka minst 10 procent av sina inkomster genom Giving What We Can.

En rörelse med ett skadat rykte

Effective altruism har dock inte varit utan kontroverser.

Rörelsen blev internationellt uppmärksammad genom kryptomiljardären Sam Bankman-Fried, som profilerade sig som en förespråkare för effektiv altruism och lovade att skänka bort stora delar av sin förmögenhet.

Bankman-Fried var också en tidig investerare i Anthropic genom FTX och Alameda Research. När kryptobörsen kollapsade och han senare dömdes för bedrägeri fick rörelsen ett allvarligt trovärdighetsproblem.

Det finns också en mer grundläggande kritik. När miljardärer själva får avgöra vilka samhällsproblem som är viktigast riskerar filantropin att ge en liten grupp mycket förmögna personer ett oproportionerligt stort inflytande över samhällets utveckling.

Det är en fråga som blir särskilt laddad när det handlar om AI. Anthropic vill bidra till att göra tekniken säker och nyttig för mänskligheten, men är samtidigt ett kommersiellt bolag som tjänar pengar på att utveckla samma teknik.

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