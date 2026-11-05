Kina stoppar ABB:s planerade storaffär

Financial Times förmedlar uppgifterna torsdag med hänvisning till flera personer med insyn i ärendet.

Enligt Financial Times rapport, som vidarebefordras av Yahoo Finance, har det japanska teknikkonglomeratet informerats om att affären kommer att blockeras av Kina, via dess nationella kommission för utveckling och reform, NDRC.

Stockholmsbörsen slår nytt rekord – svenskarna strömmar tillbaka. Dagens PS

Sätter käppar i hjulen

Denna händelseutveckling sätter käppar i hjulet för Softbanks vd Masayoshi Sons ambitioner inom fysisk artificiell intelligens.

Son har tidigare pekat ut robotik som en central del av Softbanks offensiva satsning inom AI.

Kina är den största marknaden för ABB:s robotdivision och därför central i sammanhanget. Softbank ska nu, enligt vad FT uppger, försöka utreda vad som gick fel, potentiella brister i upplägget och om det kan finnas möjligheter att på nytt ansöka om ett godkännande.

62 miljarder kronor: Svenska bankernas vinst första halvåret. Dagens PS