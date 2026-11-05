Kinesiska tillsynsmyndigheter meddelar att Kina inte kommer att godkänna Softbank Groups köp av ABB:s robotdivision.
Kina stoppar ABB:s planerade storaffär
Kinesiska myndigheter ska enligt uppgift ha meddelat Softbank Group att man inte kommer att godkänna köpet av ABB:s (börskurs ABB) robotdivision, en affär på 5,4 miljarder dollar eller nästan 53 miljarder svenska kronor.
Financial Times förmedlar uppgifterna torsdag med hänvisning till flera personer med insyn i ärendet.
Enligt Financial Times rapport, som vidarebefordras av Yahoo Finance, har det japanska teknikkonglomeratet informerats om att affären kommer att blockeras av Kina, via dess nationella kommission för utveckling och reform, NDRC.
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Sätter käppar i hjulen
Denna händelseutveckling sätter käppar i hjulet för Softbanks vd Masayoshi Sons ambitioner inom fysisk artificiell intelligens.
Son har tidigare pekat ut robotik som en central del av Softbanks offensiva satsning inom AI.
Kina är den största marknaden för ABB:s robotdivision och därför central i sammanhanget. Softbank ska nu, enligt vad FT uppger, försöka utreda vad som gick fel, potentiella brister i upplägget och om det kan finnas möjligheter att på nytt ansöka om ett godkännande.
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Backade fem procent
Aktien i det japanska bolaget föll med fem procent under torsdag, vilket var en svagare utveckling än för indexet Nikkei 225 som backade 0,5 procent, påpekar Yahoo.
Softbank pressas även av ett kursfall för Arm Holdings, betraktat som en av kronjuvelerna i bolagets portfölj.
Det kursfallet kom efter att den brittiska chipdesignern presenterat en prognos för innevarande kvartal som inte levde upp till förväntningarna.
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Påverkas av valet i USA
Det japanska teknikkonglomeratet påverkas dessutom av en bredare våg av försäljningar av aktier inom teknik och AI.
Den vågen har förstärkts efter att Demokraterna gått segrande ur mellanårsvalet i USA och säkrat majoritet i båda kamrarna i kongressen.
Demokraterna har tidigare signalerat att man vill se en strängare reglering av AI och datacenter.
Det är inte vad Softbank vill se med sin betydande exponering mot utbyggnad av datacenter i USA, bland annat via sin omfattande investering i Open AI.