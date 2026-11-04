New York-börsen stiger brett efter Demokraternas framgångar i mellanårsvalet. Dow Jones lyfter över 2 procent medan flera av de största teknikbolagen avancerar.
Wall Street jublar efter mellanårsvalet – här är aktierna som rusar
Det blev ingen nervös reaktion på Wall Street efter tisdagens mellanårsval i USA. Tvärtom öppnade New York-börsen onsdagens handel med tydliga uppgångar.
Efter omkring 15 minuters handel hade Dow Jones industriindex stigit 2,4 procent. Breda S&P 500 var upp 1,7 procent medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 2,1 procent, rapporterar TT.
Uppgångarna kommer efter ett val där Demokraterna gjort stora framsteg i både representanthuset och senaten på Republikanernas bekostnad.
Vårdaktier hör till vinnarna
En av dagens tydliga vinnarsektorer är sjukförsäkrings- och vårdbolagen.
Marknaden tycks se möjligheter för sektorn i en politisk utveckling där Demokraterna får större inflytande. Partiets politik kan innebära förändrade förutsättningar för amerikansk sjukvård och försäkringsmarknad.
Det är dock inte bara vårdsektorn som får ett lyft.
Techjättarna stiger – Tesla går mot strömmen
Flera av Wall Streets största teknikbolag handlas tydligt på plus.
Alphabet, Amazon och Microsoft hör till dagens vinnare. Aktierna stiger mellan 2,5 och 6,8 procent under den inledande handeln.
Betydligt tyngre går det för Elon Musks bolag Tesla och SpaceX, som backar omkring 4 respektive 2,5 procent.
Musk har varit en nära allierad till president Donald Trump och hans politiska engagemang har gjort honom till en del av den amerikanska politiska debatten.
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