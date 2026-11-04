Snart är börsen öppen dygnet runt – nu höjs svenska varningar

Även börsplattformen NYSE Arca planerar att införa 23-timmarshandel.

Förändringen är tänkt att möta den växande efterfrågan från internationella investerare som vill kunna handla amerikanska aktier på tider som passar deras egna tidszoner.

Nasdaq beskriver satsningen som ett sätt att göra marknaden mer tillgänglig för investerare världen över.

Men på svensk hemmaplan är tongångarna betydligt mer kritiska.

Gardell och Qviberg sågar börsplanerna

Cevian-grundaren Christer Gardell tillhör de mest skeptiska. Han anser att utökade öppettider riskerar att försämra marknadens funktion genom att likviditeten sprids ut över fler timmar.

”Tycker inte att det behövs. Det sprider ut likviditeten, vilket ökar volatiliteten och försämrar kvaliteten på prissättningen i marknaden. Med marknadsdominans av indexfonder och kortsiktiga spekulanter bådar detta inte gott”, säger han till Dagens industri.

Gardell varnar också för att större kurssvängningar kan pressa värderingarna när investerarnas riskpremier stiger.

Finansmannen Mats Qviberg är ännu mer kategorisk.

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”Jag tycker spontant att det låter idiotiskt. Aktiekursen sätts på framtida utdelningar, inte på trading dygnet runt eller för den delen 23 timmar”, säger han till tidningen.

Dagens PS har tidigare rapporterat om kritiken mot en svensk börs med utökade öppettider. Även Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton har ifrågasatt nyttan för småspararna – och Gardell ställde sig även då bakom den kritiken.