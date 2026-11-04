Från december blir det möjligt att handla amerikanska aktier 23 timmar om dygnet. Men medan Wall Street förbereder sig för en ny era av aktiehandel växer kritiken på hemmaplan. Flera tunga finansprofiler höjer nu ett varningens finger.
Snart är börsen öppen dygnet runt – nu höjs svenska varningar
Den 6 december inför den amerikanska teknikbörsen Nasdaq en ny handelssession som gör det möjligt att handla aktier nästan dygnet runt – fem dagar i veckan.
Även börsplattformen NYSE Arca planerar att införa 23-timmarshandel.
Förändringen är tänkt att möta den växande efterfrågan från internationella investerare som vill kunna handla amerikanska aktier på tider som passar deras egna tidszoner.
Nasdaq beskriver satsningen som ett sätt att göra marknaden mer tillgänglig för investerare världen över.
Men på svensk hemmaplan är tongångarna betydligt mer kritiska.
Gardell och Qviberg sågar börsplanerna
Cevian-grundaren Christer Gardell tillhör de mest skeptiska. Han anser att utökade öppettider riskerar att försämra marknadens funktion genom att likviditeten sprids ut över fler timmar.
”Tycker inte att det behövs. Det sprider ut likviditeten, vilket ökar volatiliteten och försämrar kvaliteten på prissättningen i marknaden. Med marknadsdominans av indexfonder och kortsiktiga spekulanter bådar detta inte gott”, säger han till Dagens industri.
Gardell varnar också för att större kurssvängningar kan pressa värderingarna när investerarnas riskpremier stiger.
Finansmannen Mats Qviberg är ännu mer kategorisk.
”Jag tycker spontant att det låter idiotiskt. Aktiekursen sätts på framtida utdelningar, inte på trading dygnet runt eller för den delen 23 timmar”, säger han till tidningen.
Dagens PS har tidigare rapporterat om kritiken mot en svensk börs med utökade öppettider. Även Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton har ifrågasatt nyttan för småspararna – och Gardell ställde sig även då bakom den kritiken.
Börsrobotarna kan få övertaget
Även Di:s Torbjörn Isacson pekar nu på riskerna. I en kommentar varnar han för att den nattliga handeln kan domineras av algoritmstyrda robotar och ett fåtal internationella institutioner.
Konsekvensen kan bli tunnare orderböcker, sämre likviditet och betydligt större skillnader mellan köp- och säljkurser.
”Likviditeten kommer att torka upp totalt på nätterna”, skriver han.
Framför allt mindre börsbolag riskerar att drabbas eftersom deras aktier i hög grad handlas av svenska investerare och fonder. Småsparare kan få svårt att konkurrera med professionella aktörer som har betydligt bättre tekniska förutsättningar.
Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på Tredje AP-fonden, är mer kluven. Han ser fördelar med ökad tillgänglighet men delar oron för prisbildningen.
”Professionella aktörer har generellt bra verktyg för att hantera sådana situationer, medan det kan vara svårare för en enskild sparare att bedöma förutsättningarna för handeln”, säger han till tidningen.
Stockholmsbörsen har redan testat
Sverige har dessutom en egen erfarenhet av utökade handelstider.
Under it-bubblan förlängdes Stockholmsbörsens öppettider till klockan 20.00. Kvällshandeln blev dock tunn och ledde till kraftiga kursrörelser utan underliggande nyheter. Efter några år avvecklades försöket.
Någon motsvarande förändring är inte aktuell för Stockholmsbörsen i dag, enligt Nasdaq Stockholm.
Utvecklingen märks även i Asien. Hongkongbörsens operatör HKEX undersöker möjligheten att förlänga handelstiderna för att stärka marknadens konkurrenskraft. Diskussionerna befinner sig dock fortfarande på ett tidigt stadium, något som Dagens PS tidigare har rapporterat om.
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