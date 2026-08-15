Regeringens höjda gruvskatt och slopade elrabatt innebär en kraftig smäll för finska Outokumpu och hotar kommande exportinkomster.
Höjd skatt och slopad elrabatt hotar gruvbolag
Den finländska regeringen höjer gruvskatter och slopar elrabatter. För Outokumpu innebär det en årlig smäll på 35 miljoner euro i ökade utgifter och en helhetskostnad på 50 miljoner euro.
Nu varnar vd Kati ter Horst för att besluten kan ”klanta bort” Finlands största konkurrensfördelar.
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Ny skatteberäkning slår fel
Det hon talar om är den höjda gruvskatt som ökar gruvbolagens skatteutgifter betydligt.
Samtidigt har regeringen avskaffat den sänkta elskatten för gruvindustrin.
Den förändring i gruvskatten som beslutat innebär, enligt Kati ter Horst, att bolagen får betala skatt på den malm de utvinner i stället för på den vinst de gör.
”Det här betyder att vi måste göra om lönsamhetsberäkningarna för våra investeringar. Det krävs högre lönsamhet för att kunna satsa”, säger Kati ter Horst hos HBL.
Outokumpus gruva i Kemi är en av Finlands största och den största kromgruvan i Europa.
Efterfrågan på krom stiger, bland annat eftersom metallen är viktig inom försvarsindustri och energisektor samt för batterier.
”Skulle kunna bli exportvara”
Kati ter Horst pekar på kromens världsmarknadspris och att den kan bli en exportvara. Metallen finns varken i USA eller Kanada, konstaterar hon.
”Finland har en mineralstrategi och vi har en bra värdekedja inom metaller, kritiska metaller och stålindustri. De kunde bli en bra bas för tillväxt, men tillämpningen av mineralstrategin saknas och det grämer mig”, säger Outokumpu-vd:n.
”Höjningen av gruvskatten var ogenomtänkt, jag tror inte regeringen förstår hur det inverkar på Finlands rykte som ett land med en stabil investeringsmiljö”, säger hon.
Ett annat gruvbolag, Boliden, har redan genomfört omställningsförhandlingar och lagt planerade investeringar på is.
Så dramatiskt är det ännu inte för Outokumpu, där vd:n fortfarande hoppas på en förändring av gruvskatten men inte tror att elskatten återförs till tidigare läge.
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Drar mest el i Finland
Outokumpus stålverk i Torneå och produktionsanläggningen för ferrokrom är i dag de industrier i Finland som konsumerar mest el.
De har så kallade ljusbågsugnar som kräver stora mängder el, men däremot inte ger utsläpp av koldioxid.
Tillgången till el är också viktig om planerade projekt som en aluminiumfabrik i Karleby eller en fabrik för järnsvamp i Ingå ska bli verklighet, påpekar Kati ter Horst.
”Det behövs en stadig eltillgång, inte väderberoende el som producerar ojämnt”, avslutar hon hos HBL.