Höjd skatt och slopad elrabatt hotar gruvbolag

”Skulle kunna bli exportvara”

Kati ter Horst pekar på kromens världsmarknadspris och att den kan bli en exportvara. Metallen finns varken i USA eller Kanada, konstaterar hon.

”Finland har en mineralstrategi och vi har en bra värdekedja inom metaller, kritiska metaller och stålindustri. De kunde bli en bra bas för tillväxt, men tillämpningen av mineralstrategin saknas och det grämer mig”, säger Outokumpu-vd:n.

”Höjningen av gruvskatten var ogenomtänkt, jag tror inte regeringen förstår hur det inverkar på Finlands rykte som ett land med en stabil investeringsmiljö”, säger hon.

Ett annat gruvbolag, Boliden, har redan genomfört omställningsförhandlingar och lagt planerade investeringar på is.

Så dramatiskt är det ännu inte för Outokumpu, där vd:n fortfarande hoppas på en förändring av gruvskatten men inte tror att elskatten återförs till tidigare läge.

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Tufft på sista raden för Outokumpu. Nu varnar bolaget för att höjd gruvskatt och slopad elrabatt slår hårt mot bolaget och framtida exportinkomster. (Foto: Claus Gertsen /TT)

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Drar mest el i Finland

Outokumpus stålverk i Torneå och produktionsanläggningen för ferrokrom är i dag de industrier i Finland som konsumerar mest el.

De har så kallade ljusbågsugnar som kräver stora mängder el, men däremot inte ger utsläpp av koldioxid.

Tillgången till el är också viktig om planerade projekt som en aluminiumfabrik i Karleby eller en fabrik för järnsvamp i Ingå ska bli verklighet, påpekar Kati ter Horst.

”Det behövs en stadig eltillgång, inte väderberoende el som producerar ojämnt”, avslutar hon hos HBL.

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