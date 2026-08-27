Var världens rikaste man i fjol – nu är bolaget ett steg från skräpstatus

Oracle storsatsar på AI

Orsaken är framför allt Oracles aggressiva expansion inom AI-infrastruktur.

Bolaget bygger datacenter och köper stora mängder avancerad hårdvara för att kunna erbjuda datorkraft till AI-företag. S&P räknar nu med att Oracles investeringar når hela 90–95 miljarder dollar under räkenskapsåret 2027. Tidigare låg kreditvärderarens prognos på 60 miljarder dollar.

Det slår hårt mot kassaflödet. S&P räknar med ett negativt fritt operativt kassaflöde på närmare 42 miljarder dollar under 2027, jämfört med en tidigare prognos på minus 24 miljarder, enligt Heise.

Stark koppling till OpenAI

ANNONS

Den stora risken är Oracles starka koppling till OpenAI.

S&P uppskattar att ChatGPT-utvecklaren står för omkring hälften av Oracles orderbok på 638 miljarder dollar.

Det betyder att Oracles framtida intäkter i allt högre grad är beroende av att OpenAI fortsätter växa och kan finansiera sina omfattande åtaganden. Om OpenAI inte skulle kunna betala riskerar Oracle enligt S&P att sitta kvar med stora datacenteravtal som är svåra att lämna eller måste hyras ut till andra kunder på sämre villkor, berättar Computing vidare.

Gäller svenska småsparare

Varningen är relevant även för svenska småsparare.

Det beror mindre på Oracle i sig och mer på att samma AI-boom har gjort amerikanska teknikbolag till dominerande innehav i svenska globalfonder. I PLUS Global Index utgör exempelvis Nvidia 5,2 procent, Apple 5,0 procent och Microsoft 3,8 procent av fonden. Tillsammans står de 20 största innehaven för drygt en tredjedel av kapitalet.

Mönstret återkommer i andra svenska globalfonder. Handelsbanken Global Index Criteria hade vid utgången av juli omkring 5 procent i Nvidia, 4,8 procent i Apple och 3,9 procent i Microsoft. Även Amazon, Alphabet och Broadcom hör till fondens största innehav, enligt PLUSfonder.

Blir varningssignal

Det betyder att Oracles problem kan fungera som en varningssignal.

ANNONS

Vad händer med globalfonderna om marknaden börjar kräva bevis för att AI-investeringarna faktiskt ger tillräcklig avkastning?

Läs även:

97 procent av Europafonderna förlorar mot index på 10 år. Dagens PS

Har du någon av de här fonderna? Då flyttas dina pengar. Dagens PS